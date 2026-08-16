БААЛ I

Царь г. Тира (в Финикии, территория современного Ливана ).

Известен главным образом по новоассирийским (см. Ассирия ) источникам. В восстании Сидона против ассирийского царя Асархаддона (их общего сюзерена ) Б. в 677 до н. э. поддержал последнего. Асархаддон расширил владения Б. и заключил с ним договор. Б., поддерживавший дружественные и торговые контакты с Египтом , в войне Асархаддона с Египтом оказался на стороне египетского фараона Тахарки.

В 671 до н. э. Асархаддон совершил поход против Тира и Египта; осажденный Б. капитулировал, был лишен владений на материке (обращенных в ассирийскую провинцию) и оставлен царем лишь островной части Тира. В начале правления Ашшурбанапала в ходе его войн с Египтом Б. вновь отложился от Ассирии; Ашшурбанапал осадой привел его к покорности, но вновь оставил у власти (662 до н. э.).

Автор статьи: А. А. Немировский.

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