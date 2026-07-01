НАГАСАКИ
Город в Японии, административный центр префектуры Нагасаки.
Нас. 438,2 тыс. чел. (2012). Расположен на зап. побережье о. Кюсю (занимает п-ов Нагасаки и юж. часть п-ова Нисисоноги). Порт в зал. Нагасаки Вост.-Китайского м.; паромное сообщение с о-вами Гото и др. Узел железных и автомобильных дорог, в т. ч. скоростная магистраль «Нагасаки» (Тосу – Нагасаки). Междунар. аэропорт Н. (в г. Омура, на о. Миносима, в зал. Омура – примерно в 18 км к северу от центра Н.; 2,6 млн. пассажиров в 2005).
Город начал формироваться на месте рыбацкой деревни (известна с 12 в.) после открытия в 1571 гавани Н. для иностр. торговли. В кон. 16 в. – 1639 центр католич. миссионерства. В 1634–36 в гавани насыпан искусств. о. Дэдзима (Дэсима), на котором разместилась португ. фактория. В кон. 1630-х гг. португальцы, обвинённые в обращении в католичество местного населения (японцы-христиане составили социальную базу Симабарского восстания 1637–38), были изгнаны из Н.; на о. Дэдзима с о. Хирадо была перенесена нидерл. фактория. В период внешнеполитич. изоляции Японии (с 1639) Н. – единственный порт страны, через который велась огранич. торговля с Нидерландами и Китаем. С предложением установить торговые отношения с Японией Н. посещали рос. посольства Н. П. Резанова (1804–05) и Е. В. Путятина (1853–54). В 1859 Н. открыт для иностр. торговли; в 1855–1861 построена судостроит. верфь (самая большая частная верфь в Японии до 1945, с 1887 принадлежит компании «Mitsubishi»). С 1871 Н. – адм. центр префектуры Нагасаки, в 1889 получил статус города. Во время 2-й мировой войны (9.8.1945) амер. ВВС сбросили атомную бомбу на Н. (погибло ок. 75 тыс. чел.; полностью разрушено или серьёзно повреждено ок. 40% зданий). С 1956 в Н. неоднократно проходили междунар. конференции по запрещению ядерного оружия.
Среди самых старых сохранившихся построек Н. – синтоистское святилище Сува (нач. 17 в., реконструкция – 1984); буддийские монастыри секты хуанбо (обаку) школы чань – Кофукудзи (основан в 1620) и Софукудзи (основан в 1629; Зал Будды, 1646; ворота Дайиппомон, 1694) в русле кит. архитектуры династии Мин, и каменный мост Мэганэбаси (1634), находящиеся на территории Китайского квартала. К северу, на месте эпицентра взрыва атомной бомбы, расположен Парк мира (1955) с монументами в память о погибших (в т. ч. аллегорич. статуя «Мир», 1955, скульптор Китамура Сэйбо) и развалинами неороманского католич. собора Ураками (1895; восстановлен вблизи первоначального места, 1959); рядом – Музей атомной бомбы (1996, архит. бюро «Kume Sekkei») и Нац. мемориальный зал мира, посвящённый жертвам взрыва атомной бомбы (2000–02, арх. Курю Акира) в стиле неомодернизма. У гавани – районы поселения иностранцев Дэдзима (музей с восстановленными постройками, 19 в.) и Оранда-Дзака (застраивался с сер. 19 в. адм. зданиями, жилыми домами и школами в колониальном стиле), а также Музей Гловер-Гарден с виллами иностранцев сер. – 2-й пол. 19 в. (в т. ч. «дом мадам Баттерфляй» – вилла Т. Гловера, 1863), неоготич. католич. ц. Оура (1865), здание администрации префектуры Нагасаки (1951–53). В районе порта также находятся музей и Мемориал 26 мучеников и ц. Св. Филиппа в духе экспрессионизма (1962, арх. Имаи Кэндзи; построены в честь 100-летия канонизации 26 христианских проповедников на месте их казни в 1597) на холме Нисидзака, паромный терминал в русле хай-тека (1995, арх. Такамацу Син), «Склад С» с обществ. пространством на крыше в стиле деконструктивизма (1997, арх. М. Ротонди), Худож. музей префектуры Нагасаки в духе неомодернизма (2005, арх. Кума Кэнго, архит. бюро «Nihon Sekkei»).
Главные н.-и. институты действуют при университетах Н., функционирует также Нац. н.-и. ин-т рыбного хозяйства Сэйкай. В городе находятся: Нагасакский ун-т (создан в 1949 на основе объединения ряда колледжей, старейший из которых ведёт историю с 1857) и негосударств. вузы – Ин-т прикладных наук (1942, статус ун-та с 1965), Ун-т иностр. языков (1945, совр. статус с 2001), Женский ун-т Кассуй (1981, ведёт историю с 1879), Католич. ун-т Дзюнсин (1994). Воен.-мор. учебный центр (1855). Среди музеев: муниципальный (1941), китайский историко-художественный (1983), истории и культуры (2005), науки. Мемориальный музей нем. врача и естествоиспытателя Ф. Ф. фон Зибольда (открыт в 1989), Лит. музей писателя Эндо Сюсаку (2000). Субтропич. ботанич. сад.
Н. – значит. экономич. центр. Св. 3/4 работающих занято в сфере услуг (кон. 2000-х гг.; гл. обр. финансовые, транспортные, туристич. услуги). В Н. расположены головные офисы региональных банков The Eighteenth Bank (1877) и Bank of Nagasaki (1912), страховые и др. денежно-кредитные учреждения. Грузооборот порта 3,1 млн. т (2008; преим. каботажные перевозки); функционирует терминал для приёма круизных лайнеров. Близ аэропорта – авиабаза Мор. сил самообороны Японии.
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение. Заводы (три – в Н., один – в соседнем г. Исахая) компании «Nagasaki Shipyard & Machinery Works» (в составе «Mitsubishi Heavy Industries») производят разнообразные суда (круизные лайнеры, танкеры, газовозы и др.; также судоремонт), паровые котлы, турбины и др. оборудование для тепловых, геотермальных и ветровых электростанций, солнечные батареи, опреснит. установки, воен. и космич. технику (в т. ч. искусств. спутники). Предприятия электронной, пищевой (в т. ч. рыбоперерабатывающей) пром-сти. Рыболовная база. На землях с.-х. назначения – мясо- молочное скотоводство.
Автор статьи: А. Г. Хропов (экономика).