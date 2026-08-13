AСАД БAШАР

Башар Хафез аль-Асад родился в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада и его супруги Анисы. Он был третьим ребёнком в семье после дочери Бушры и старшего сына Баселя. Впоследствии у супругов появились ещё два сына, Махер и Маджид. В 1971 году глава семьи занял пост президента Сирии. В 1982 году Башар Асад окончил арабо-французский лицей «Хуррия» в Дамаске, в 1988 году – медицинский факультет Дамасского университета по специальности «врач-офтальмолог». Получив высшее образование, Асад проходил медицинскую специализацию в военном госпитале в Дамаске, а затем, в 1992–1994 годах, обучался в Лондоне, в офтальмологическом центре «Western Eye Hospital».

До 1994 года предполагалось, что преемником Хафеза Асада на посту президента Сирии станет старший сын Басиль. После его гибели в автокатастрофе эта роль перешла к Башару: он вернулся из Лондона в Сирию, поступил в военную академию в Хомсе и в звании капитана был назначен командиром танкового батальона. В 1996 году ему было присвоено звание майора, в 1997 году – подполковника. Тогда же Асад-младший был назначен командиром Республиканской гвардии. В 1999 году он получил звание полковника. Одновременно с военной службой он был советником отца, главой бюро по рассмотрению жалоб и обращений граждан и руководителем кампании по борьбе с коррупцией. В 1999 году Башар Асад нанёс дипломатические визиты в ряд арабских стран, затем совершил поездку во Францию . В связи с ухудшением состояния здоровья отца он стал принимать зарубежные делегации вместо него. 11 июня 2000 года Хафез Асад ушёл из жизни, после чего Башар был произведён в генерал-лейтенанты и занял пост верховного главнокомандующего армией Сирии, а также избран генеральным секретарём правящей партии Баас .

10 июля 2000 года на референдуме по избранию главы государства Башар Асад, чья кандидатура была единственной, набрал 97,3 % голосов. Специально для его избрания парламент снизил минимальный возраст для кандидата в президенты с 40 до 34 лет. На посту президента Асад начал умеренные реформы, направленные на ослабление режима чрезвычайного положения в государстве и на обновление сирийской политической элиты. Кадровые перестановки 2001–2004 годов привели к тому, что правительство стало состоять в основном из гражданских лиц, а не военных. В мае 2007 года, а затем в июне 2014 года, Асад дважды переизбирался на пост главы государства, получив 97,6 и 88,7 % голосов соответственно.

В начале 2011 года в Сирии, как и во многих других государствах Северной Африки и Ближнего Востока, начались массовые выступления против правящего режима («Арабская весна»). В сложившихся условиях властям пришлось пообещать провести радикальные политические и экономические реформы. В феврале 2012 года на референдуме была утверждена конституция, отменившая ранее законодательно закреплённое ведущее положение партии Баас, однако к этому времени остановить развернувшийся в стране конфликт уже не представлялось возможным.

С марта 2011 года по настоящее время в Сирии продолжается вооружённый конфликт. Поначалу он протекал как гражданская война, где противоборствующими сторонами были правительственные войска и силы оппозиции режиму Асада, но со временем в нём возросла роль радикальных исламистов, в том числе террористических организаций «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГИЛ). В 2014 году военную интервенцию в Сирию в целях борьбы с исламистами осуществили войска США и их союзников, а в 2015–2016 годах антитеррористическую операцию на территории Сирии проводили российские ВКС.

С 2001 года Башар Асад женат на Асме аль-Ахрас (род. 1975). У супругов растут сын Хафез (род. 2001), дочь Зейн (род. 2003) и сын Карим (род. 2004).