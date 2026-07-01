МЕССИНА
Город в Италии, область Сицилия, административный центр провинции Мессина.
Нас. 234,7 тыс. чел. (2010; с пригородами ок. 500 тыс. чел.). Расположен на сев.-вост. побережье о. Сицилия, у подножия гор Пелоритани, вытянут почти на 30 км вдоль побережья Мессинского прол. Важнейший порт (организационно объединён с портом Милаццо), связывающий о. Сицилия с материковой частью Италии. Регулярное пассажирское сообщение М. – Реджо-ди-Калабрия (паромы, суда на подводных крыльях), М. – Вилла-Сан-Джованни (ж.-д. паром), Милаццо – Липарские о-ва. Через М. проходит основная автомобильная дорога, связывающая населённые пункты на сев. и вост. побережье о. Сицилия. М. – 3-й (после Палермо и Катании) по культурному значению и экономич. потенциалу город Сицилии.
Впервые упоминается ок. 730 до н. э. как город сикулов Занкла (греч. Ζάγϰλη , от ζάγϰλον – серп; по очертаниям бухты, на берегу которой расположен) в связи с прибытием в него греч. колонистов с о. Эвбея. В нач. 5 в. захвачен милетцами и самосцами, затем перешёл под власть регийского тирана Анаксилая, который переименовал город в Мессену (греч. Μεσσήνη; в более позднем произношении – Мессина) в честь своего родного города, расположенного на п-ове Пелопоннес. Ок. 396 разграблена и частично разрушена карфагенянами, затем попала под власть тирана Сиракуз Дионисия I Старшего (см. Дионисий), позднее – Агафокла. В 288 (по др. данным, в 282) захвачена италийскими наёмниками-мамертинцами. Обращение сиракузского тирана Гиерона II (см. Гиерон) к Риму в 264 за помощью в борьбе против мамертинцев послужило поводом к 1-й Пунической войне (см. Пунические войны), в ходе которой М. вошла в состав Рим. империи. В 78–70 один из опорных пунктов пропретора Сицилии Гая Верреса при осуществлении грабительских походов, в 42–36 до н. э. активно использовалась в качестве мор. базы Секстом Помпеем в его войне с Августом. В 440-х гг. н. э. временно находилась под властью вандалов. В 476 отошла к Византии, после чего начался экономич. расцвет города. В 843 захвачена арабами, сильно разрушена. После завоевания норманнами (1061) вновь отстроена и обрела прежнее значение как один из осн. торговых портов на Средиземном м.; играла также важную роль во время крестовых походов. В 1232 центр неудачного восстания против имп. Фридриха II Штауфена, пытавшегося ограничить гор. права и свободы. В 1266–1282 принадлежала Анжуйской династии, один из центров восстания 1282 (см. Сицилийская вечерня 1282), затем отошла к Арагонской династии, столица Королевства Сицилия (до 16 в.). В 1674–78 центр антииспанского восстания. По Утрехтскому миру 1713 отошла к Савойскому герцогству, с 1720 под властью австр. Габсбургов, с 1735 – Бурбонов. В марте 1861 занята войсками Дж. Гарибальди, включена в Итал. королевство. Город неоднократно страдал от землетрясений, самое сильное – 28.12.1908, когда было разрушено ок. 90% зданий и погибли от 60 до 70 тыс. чел. В спасении жителей большую помощь оказали моряки рос. эскадры, стоявшей на якоре близ города. Им удалось вытащить из-под развалин свыше 800 чел., ок. 2 тыс. чел. вывезти в больницы Неаполя и др. городов; неск. улиц М. названы в честь рос. моряков. Летом 1943 М. подверглась сильным бомбардировкам англо-амер. авиации. В июне 1955 в М. прошла конференция министров иностр. дел государств – участников Европейского объединения угля и стали, на которой была принята Мессинская резолюция, лёгшая в основу Римских договоров 1957.
Гл. архит. памятник города – 3-нефный кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта [заложен в 1160 (перестраивался в 13, 14, 16 вв., восстанавливался в 1919–29 под рук. арх. Ф. Валенти и после 2-й мировой войны); центр. портал в формах готики (14–15 вв.) украшен скульптурой А. Бабоччо и П.де Бонитате (1468); боковые порталы – 16 в.; капелла Святых Даров (кон. 16 в., арх. и скульптор Дж. дель Дука)] с кампанилой (выс. 60 м; нач. 1930-х гг., арх. Валенти) с астрономич. механич. часами (изготовлены в Страсбуре, 1933). От эпохи Средневековья сохранились также: ц. Санта-Аннунциата-деи-Каталани, памятник норманнской архитектуры (2-я пол. 12 в., перестроена в 13 в.), соединяющий в себе романский стиль с влияниями араб. и визант. зодчества; готич. 3-нефная ц. Санта-Мария-дельи- Алеманни, некогда бывшая капеллой ордена Рыцарей Иерусалима (13 в., восстановлена во 2-й пол. 20 в.), ц. Сан-Франческо-аль-Иммаколата (13 в.), церковь и быв. мон. Санта-Мария-ди-Мили (основаны в 11 в., расширены в 16 в.). Из многочисл. ренессансных построек М. сохранились форт Сан-Сальваторе (1530-е гг., арх. А. Феррамолино), Палаццо Реале [арх. А. Каламек (Каламакка), 1589], ц. Сан-Джованни-ди-Мальта (1588–1657, К. Камиллиани и дель Дука, восстановлена в 20 в.), Палаццо сенаторов (1589, дель Дука), фонтаны Ориона (1547–53) и Нептуна (1557, оба – скульптор Дж. А. Монторсоли), памятник дону Хуану Австрийскому (1572–73, скульптор Каламек). Среди др. сохранившихся памятников – ц. Иль-Монте-ди-Пьета в стиле маньеризма (1616, арх. Н. Мазуччо, достраивалась в 18 в.), здание ломбарда (нач. 16 в., перестроено в нач. 17 в., Мазуччо), Палаццо Калапай (18 в.).
Во 2-й пол. 18–19 вв. М. застраивалась зданиями в стиле классицизма: театр Виктора-Эммануила II (1852, архитекторы П. Валенте, К. Фальконьери, реставрирован в 1-й пол. 20 в.). Из памятников 20 в. выделяются постройки в стиле рационализма: расположенные на набережной Палаццо INAIL (1938) и Литторио (1940, оба – арх. Дж. Самона), морской и ж.-д. вокзал (1939–40, арх. А. Мадзони). Эклектич. здание таможни (1912–14, Дж. Ло Кашо), Дворец правительства (1913–15, открыто в 1920, арх. Ч. Баццани), неоклассицистич. Палаццо Дзанка (т. н. Палаццата, 1914–35, арх. А. Дзанка, ныне здание муниципалитета), Дворец правосудия (1928, арх. М. Пьячентини), галерея Виктора-Эммануила II (1929, арх. К. Пульизи Аллегра) в русле эклектизма, Дворец культуры в стиле постмодернизма (2009, Ф. Базиле и др.).
В М. – НИИ историч. исследований «Г. Сальвемини», НИИ наноматериалов и нанотехнологий (2002), Эксперим. океанографич. ин-т, ин-т передовых энергетич. технологий «Н. Джордано». Ун-т (основан в 1548 как колледж иезуитов; при ун-те – сейсмологич. обсерватория и ботанич. сад). Технич. коммерч. ин-т «С. Квазимодо». Консерватория «А. Корелли» (совр. назв. с 1980). Региональная б-ка (1731). Гор. театр. Музеи: региональный (области Сицилия; открыт в 1922; археологич. коллекция, работы Антонелло да Мессины, Караваджо и др.), оборонит. сооружений Мессинского прол. (2003), пелоританской культуры и нар. музыки, зоо- логический «Камбрия»; в Милаццо – музеи виноделия и археологический. Неск. худож. галерей. Гор. аквариум. Среди др. достопримечательностей М. – опоры линии электропередач через Мессинский прол. (1957; позднее ЛЭП заменена подводным кабелем, опоры оставлены как памятник архитектуры).
Футбольный клуб «Мессина» принимает соперников на стадионе «Сан Филиппо» (открыт в 2004, ок. 38 тыс. мест); др. футбольный стадион – «Джованни Челесте» (13 тыс. мест). В 1930–1999 в М. 7 раз проходил этап велогонки «Джиро д’Италия».
Основа гор. экономики – портовое хозяйство. Общий грузооборот порта М. – Милаццо 22,5 млн. т (в т. ч. 14,5 млн. т – наливные грузы, 2008). Крупнейший пассажирский порт страны (ок. 9,9 млн. чел. в 2008), один из важных итал. портов по приёму круизных судов (более 370 тыс. круизных пассажиров в 2010). М. и окрестности – популярный туристич. район (ок. 5 млн. чел. в год); один из гл. объектов туризма – вулкан Этна.
В М. находятся неск. предприятий компании «Sambers Italia S. p. A.» (выпуск проф. дисплеев, видеостен, экранов обратной проекции и др. под маркой «Hantarex»), шинный завод концерна «Pirelli». Произ-во пластмасс (завод фирмы «Siplast S. p. A.»), стройматериалов (цемент, облицовочная и напольная плитка и др.), оборудования для пищевой пром-сти (электропечи, жарочные шкафы, оборудование для мясопереработки), керамич. изделий пром. назначения, мебели, текстиля. Предприятия пищевой (в т. ч. мукомольная, плодоконсервная, обработка и фасовка кофе и др.) пром-сти, пивоварение и виноделие. Судоремонт и судостроение (верфи в М. и Милаццо). В Милаццо – нефтеперерабатывающий завод (перерабатывается ок. 8 млн. т нефти в год), произ-во стали и проката (предприятие компании «Special Tubi Uno S. R. L.»), ТЭС.
М. – центр обширного с.-х. района (выращивают гл. обр. цитрусовые – лимоны, апельсины, мандарины, клементины, а также виноград). В юж. пригороде Триместьери – традиц. произ-во цитрусовых эссенций и лимонной кислоты.
Автор статьи: Т. А. Галкина (экономика).