«АННАЛОВ» ШКОЛА

Научное направление, возникшее во Франции и группирующееся вокруг основанного М. Блоком и Л. Февром журнала, выходившего под названием «Анналы» (1929–1939), «Анналы социальной и экономической истории» (1939–1941), «Анналы социальной истории» (1941–1945), непериодические «Сборники социальной истории» (тогда же), «Анналы. Экономики. Общества. Цивилизации» (1945–1994), «Анналы. История, социальные науки» (с 1994 по сей день).

В настоящее время деятельность «А.» ш. как научного направления, связанного не только с данным журналом, перешагнула границы Франции. К исследователям, работающим в рамках указанной научной школы, относятся П. Берк (Великобритания), К. Гинзбург (Италия), А. Я. Гуревич (Россия), Н. З. Дэвис (США) и др. Возникновение «А.» ш. связано с научными и культурными традициями Франции. История во Франции всегда занимала ведущее место среди гуманитарных наук. Создатели «А.» ш. называют среди своих предшественников Вольтера, Р. Шатобриана, Ф. Гизо, Ж. Мишле, Н. Д. Фюстеля де Куланжа. Именно во Франции в первой половине XIX в. возникла романтическая историография (напр., О. Тьерри), ставившая целью проникновение в «дух эпохи»; на развитие «А.» ш. также оказало влияние творчества А. Пиренна (Бельгия) и Й. Хейзинги (Нидерланды). Создание «А.» ш. явилось попыткой преодоления кризиса традиционной, позитивистски ориентированной исторической науки. Суть «коперникианской революции», как назвали возникновение «А.» ш. сторонники этого направления, состояла в замене классической «истории-повествования» «историей-проблемой». Одной из причин указанного кризиса стало объективное расширение сферы исторического исследования. На протяжении XIX в. в поле зрения историков попали, помимо привычных хроник, государственные акты, судебные решения, поземельные описи и т. д.; все это привело к тому, что прежняя единая история стала дробиться на экономические, политические, социальные и иные истории. Возникла проблема создания «тотальной» истории, описывающей все существующие в обществе связи — экономические, социальные, культурные. Имеются также причины возникновения «А.» ш., лежащие вне исторической науки. В начале ХХ в., особенно после I мировой войны, процесс демократизации, оказавший существенное влияние на социальное и экономическое развитие Зап. Европы, также повлиял на гуманитарное знание и привлек ученых к постижению феномена «маленьких» людей. В науке и обществе возрос интерес к фундаментальным причинам исторических явлений. «А.» ш. обратилась к новому объекту изысканий, поставив в центр своего внимания не столько исследование преимущественно политических событий или деяний «великих», сколько изучение социального мира в его целостности, вскрытие глубинных структур, существовавших в течение больших временных отрезков. В возможности построения «тотальной» истории «А.» ш. искала тот «атом» истории, точку, в которой соединяются экономические, социальные, культурные сферы человеческого бытия. «Предмет истории в точном и последнем смысле — сознание людей» (М. Блок). Именно ученые «А.» ш. ввели понятие «ментальность», т. е. некий общий для всех членов данного социума набор нерефлексируемых установок, привычек сознания, «умственный инструментарий» (Л. Февр), не относящийся к области идеологии комплекс представлений о пространстве и времени, богатстве и праве, судьбе и индивидуальности и т. д. Исходя из идеалов «тотального» описания, «А.» ш. приступила к изучению проблем массовых представлений, ментальности, историчности сознания, коллективных систем ценностей. В рамках «А.» ш. была поставлена проблема народной культуры, исследования которой особенно активно начались в 60–70-е ХХ в. Наследие «безмолвствующего большинства» — культура людей неграмотных, не приобщенных к книжному знанию, изображается в работах приверженцев «А.» ш. не как собрание не заслуживающих внимания «наивных» воззрений и верований, «суеверий» и «пережитков», а как уникальный пласт духовной жизни прошлого, важнейший элемент средневековой картины мира. Несмотря на несомненную самодостаточность данного феномена, ученых «А.» ш. прежде всего привлекла идея сопоставления народной и ученой культур, выявления между ними внутренних связей и определения меняющихся на протяжении времени форм взаимодействия. Для «А.» ш. обе культурно-религиозные традиции не столько воплощают ментальности разных социальных групп, сколько связаны с многообразными уровнями одного и того же индивидуального сознания. «Тотальный» подход к историческим исследованиям требовал привлечения данных смежных наук — социологии, этнологии, географии, а также синтеза гуманитарного знания. Основатели «А.» ш. сотрудничали с созданным в 1900 франц. философом А. Берром «Журналом исторического синтеза». Огромную роль в становлении «А.» ш. сыграли идеи географа П. Видаля де ла Блаша, социолога Э. Дюркгейма, экономиста Ф. Симиана, этнологов Л. Леви-Брюля и М. Мосса. Значительное место в исследовательской лаборатории «А.» ш. занимает компаративный метод: сравнительно-историческое исследование начинается с поиска общих и особенных черт сопоставляемых явлений, а заканчивается — раскрытием неповторимого своеобразия изучаемого феномена. Важнейшим шагом во «Французской революции в области истории» (Ж. Ле Гофф) стала «критика отношения между историком, историческим памятником и фактом истории» (Ж. Ле Гофф). Это потребовало смены взглядов на исторические источники: сторонники «А.» ш. стали широко привлекать данные археологии, исторической техники, язык, хозяйственные документы, обращать внимание на массовые письменные источники (проповеди, жития и т. п.), но не для создания отдельных историй быта, экономики, религии, а для комплексного, синтезирующего описания. Данный подход повлек за собой эпистемологический поворот. В классической исторической науке считалось достаточным провести критическое исследование источника, отделить истинное от ложного; все, о чем прямо не сообщалось в источнике, полагалось не подлежащим изучению. Основатели и последователи «А.» ш. приняли иной подход: источник сам по себе нем, чтобы извлечь из него сведения, надо предварительно сформулировать вопросы, которые следует ему задать. Например, заведомо фальсифицированный документ, не могущий служить источником для выявления того или иного события, оказывается весьма ценным, если задаваться вопросом: «Почему он был создан?», в итоге способен выявить существенные черты сознания эпохи. Таким образом историческая наука, до некоторой степени, сама конструирует свой объект, исследование из однозначного поиска фактов превращается в «диалог» с прошлым. Воздействие идей «А.» ш. привело к появлению целого ряда новых объектов исторического исследования. Возникли труды, посвященные, в частности, истории эмоций (см. Ж. Делюмо «Страх на Западе (XIV–XVIII вв.). Осажденный град», 1978; «Грех и страх. Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII вв.)», 1983), повседневности, питания, жилища и т.п.; такие «истории» вышли за жанровые рамки классических описаний «быта и нравов» и стали составной частью «тотальной», социальной и культурной истории. Одним из важнейших вкладов «А.» ш. в мировую историографию является рассмотрение исторического времени. Еще М. Блок, опираясь на труды Жоржа (Георгия Даниловича) Гурвича, предложил выделить 3 временных периода: 1) «структуры», неподвижные или квазинеподвижные (т. е. такие, в которых перемены не замечаются) исторические феномены — географические (климатические, экологические, ландшафтные) условия жизни, ментальности; 2) «конъюнктуры», исторические феномены, трансформирующиеся на протяжении человеческой жизни, осознаваемые в качестве таковых, но понимаемые как меняющиеся медленно — экономические или демографические циклы, перемены в технике и технологии; 3) «события», нечто краткое, непосредственно затрагивающее человеческую судьбу — войны, перевороты, революции; к их изучению относятся просопографические исследования, касающиеся биографий конкретных людей. В «А.» ш. с момента возникновения существуют и переплетаются 2 направления. Одно из них, условно именуемое «линией Блока», более ориентировано на изыскания в области социальной истории, другое — «линия Февра» — связывает себя с исследованием цивилизаций. «А.» ш. пережила несколько этапов, в которые на первый план выходили разные тенденции. Первый этап, от возникновения журнала «Анналы» до смерти Февра в 1956, характеризуется повышенным интересом к истории ментальности, к «человеческому фактору» в истории. С кончиной Февра начинается второй этап, связанный с именем Ф. Броделя, и продолжается до его конфликта с большинством членов редколлегии и уходом с поста председателя редакционного комитета (1970). Этот этап определяется интересом к структурам — экономической, географической и др., к «медленным» переменам в истории, увлечением количественными методами, вниманием к структурализму. До конца 80-х продолжается третий этап «А.» ш. На этом этапе журнал не имеет единого руководителя, а идеи «А.» ш., перешагнувшие границы Франции, можно охарактеризовать как возвращение к «ранним» «Анналам», к изучению человека как субъекта в его социо-культурной обусловленности. На этом этапе «А.» ш. представляют такие имена как Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби (не входивший в редколлегию и предпочитавший говорить о своей приверженности «новой исторической науке», а не «А.» ш.), Э. Ле Руа Ладюри и др. С конца 80-х развивается то, что многие называют «кризисом “Анналов”»: концентрация внимания на глубинных, малоподвижных структурах оставляет в стороне изучение событий, т. е. из поля зрения выпадает собственно история, интерес к массовым процессам исключает из отдельную личность, идея «конструирования» объекта грозит обернуться исследовательским произволом. В стремлении выйти из этого кризиса нынешнее руководство «Анналов» взяло курс на сближение истории с исторической антропологией и социальными науками (социологией, политологией, экономикой). В 80–90-е ХХ в. наблюдается еще один поворот в развитии «А.» ш. И ранее представители «А.» ш. и во Франции, и в других странах не чуждались так называемой «микроистории», т. е. «плотного», «тотального» описания одновременно с социальных, культурных, экономических, демографических и иных позиций некоего частного феномена: события (напр. Ж. Дюби. «Бувинское воскресенье. 27 июля 1214 (Война в XII в.)», 1974), небольшой общины (Э. Ле Руа Ладюри. «Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)», 1982), конкретного эпизода (Н. З. Дэвис. «Возвращение Мартена Герра», 1983). При этом предполагается, что частный «казус» не есть забавный исторический анекдот, но в нем, как в капле воды, отражается вся историческая действительность. В настоящее время в рамках «А.» ш. происходит определенное возвращение к традиционным сферам историописания, в частности, к исторической биографии. При этом как бы в противоречии с первоначальными установками «А.» ш. речь идет не о «маленьких» людях, а именно о «великих», «исторических» личностях. Таковы книги Ж. Дюби о видном английском государственном и военном деятеле Уильяме Марешалле («Гийом Марешаль, или Наилучший в мире рыцарь» (1984)) и написанная Ж. Ле Гоффом биография короля Франции Людовика IX Святого («Людовик Святой» (1996)). Однако это не означает возвращения к «истории-рассказу». Цель ученых состоит не в сочинении беллетризированной биографии, не в том, чтобы описать образ «типичного представителя» эпохи, но в создании портрета индивида как неповторимого сына своего времени и культуры. Постоянный интерес к методологическим основам исторической науки, а равно и требование постоянного же пересмотра этих основ — характерная черта «А.» ш.

Автор статьи: Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э.

© Российская Историческая Энциклопедия