АНГЛО-ГОЛЛАНДСКАЯ УНИЯ 1689‒1702

Союз республики Соединенных провинций Нидерландов и Англии под властью Вильгельма III Оранского (так называемая личная уния).

Образовалась в результате Славной революции 1688–1689, когда после низложения в 1688 английского короля Якова II статхаудер Соединенных провинций Вильгельм III и его супруга Мария II Стюарт, дочь Якова II, были провозглашены королем и королевой Англии (январь 1689). Оставаясь в республике статхаудером, Вильгельм III проводил тем не менее политику в интересах Англии, что наносило урон финансам и торговле Соединенных провинций. А.-г. у. прекратилась со смертью Вильгельма III.

Автор статьи: Шатохина-Мордвинцева Г.А.

© Российская Историческая Энциклопедия