АНГЛО-БУРСКИЕ ВОЙНЫ

Войны, проходившие в Южной Африке между Великобританией и бурами после британского захвата Капской колонии , переселения значительной части бурского населения на север («Великий трек») и основания ими на землях, завоеванных у местных африканских народов, своих государств: Трансвааль (официальное наименование — Южно-Африканская Республика) и Оранжевое Свободное Государство.

Первая произошла в 1880–1881 из-за того, что Великобритания в 1877 аннексировала аннексировала . В ходе войны трансваальским бурам удалось восстановить независимость своей республики, хотя и с некоторыми ограничениями. Вторая (1899–1902) стала одним из важнейших международных конфликтов на рубеже XIX и XX вв. и вызвала большой мировой резонанс. Основная причина войны — стремление влиятельных промышленно-финансовых кругов Великобритании овладеть крупнейшими в мире месторождениями золота, которые были обнаружены в Трансваале в 1880-х. Непосредственным поводом к войне стал отказ президента Трансвааля П. Крюгера дать избирательные права иностранцам. Вслед за его отказом последовали отправка британских вооруженных подкреплений на юг Африки, протест Трансвааля против этого и отклонение Великобританией трансваальского протеста. Обе бурские республики начали 11.10.1899 военные действия, вторгшись в соседнюю британскую колонию Натал. Буры под командованием генералов П. Жубера и Л. Боты захватили Чарлстаун, Ньюкасл, Гленко и осадили британские гарнизоны Мафекинг, Кимберли, Ледисмит. Попытки деблокировать эти крепости привели к серии поражений британцев в декабре 1899. Британская империя перебросила в Юж. Африку большие силы. В 1900 англичане перешли в контрнаступление, в феврале — мае 1900 деблокировали осажденные города, заставили капитулировать западную группировку буров под командованием П. Кронье при Паардеберге 27.02 и захватили их столицы Блумфонтейн (13.03.1900) и Преторию (05.06.1900). Буры под командованием Х. Девета и Л. Боты перешли к партизанской войне. Военные действия завершилась 31 мая 1902 подписанием мирного договора в Претории. Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство прекратили существование как независимые государства. В 1910 был образован британский доминион Южно-Африканский Союз, и они стали его провинциями. А.-б. в. вызвали бурный интерес в России. На стороне буров сражались российские добровольцы (среди них и А. И. Гучков). Среди англичан, взятых в плен бурами, был У. Черчилль .

Автор статьи: Давидсон А.Б.

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