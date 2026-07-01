АНГЛО-БИРМАНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1826, 1862, 1867

Неравноправные международные договоры , подписанные Англией с Бирмой до окончательного присоединения страны к британской колониальной империи .

По договору 1826 Бирма уступала англичанам области Аракан, Тенассерим, Ассам и Манипур. Бирманские власти обязывались также признать полномочия британского резидента в Амарапуре, отказаться от своих притязаний в отношении княжеств, расположенных западнее Бирмы, а также выплатить контрибуцию в размере 1 млн ф. ст. Договоры 1862 и 1867 носили экономический характер и были связаны с поисками англичан через бирманскую территорию удобного сухопутного маршрута из Индии в Китай . Были уменьшены таможенные пошлины на ввозимые в Бирму английские промышленные товары.

Автор статьи: Конорева И.А.

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