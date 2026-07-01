АНГЛО-БЕЛЬГИЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1894

Соглашение о колониях, подписано 12.05 в Брюсселе.

По его условиям суверен Независимого государства Конго бельгийский король Леопольд II получал во владение западносуданскую провинцию Вахр-эль-Газаль и в пожизненную аренду левый берег Белого Нила от озера Альберта до селения Фашоды (Вост. Судан). Конго получило также пограничную с Сев. Родезией область Катанга, которая долгое время оставалась предметом споров между Англией и Леопольдом II. В обмен на эти уступки Англия получила длинную полосу земли от оз. Таньганьика до оз. Альберта шириной 25 км, а также право провести через территорию Конго линию трансафриканского телеграфа. Англия рассчитывала, что после завоевания Вост. Судана ей удастся покончить с бельгийской «арендой» и захватить все левобережье Белого Нила. Однако Леопольд II надеялся с помощью Франции и Германии превратить «арендуемые» земли в постоянное владение Бельгии. В результате ожесточенной дипломатической борьбы самые существенные статьи соглашения были отменены, и остался в силе только пункт о передаче Катанги «Независимому государству Конго». В обмен за признание перехода Катанги к Леопольду II Франция добилась от него выгодного для себя разграничения владений в водоразделе между бассейнами рек Конго и Нила.

Автор статьи: Намазова А.С.

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