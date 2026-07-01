АНГЛО-АФГАНСКИЙ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 1809, 1855, 1857, 1879, 1893

Договор 1809 заключен в Пешаваре (ратифицирован 17.06).

Первый неравноправный договор, навязанный Англией Афганистану . По его условиям афганский эмир Шуджа Уль-Мульк, который стремился заручиться внешнеполитической поддержкой в борьбе против своих противников внутри страны, обязался выступить на стороне Англии в случае попыток Франции и Ирана предпринять наступление на Индию . Договор 1855 об установлении мира и взаимном обязательстве не посягать на территорию другой стороны — подписан в Пешаваре 30.03. В течение почти 13 лет Индия и Афганистан оставались совершенно равнодушными друг к другу. Только в 1853 Дост-Мухаммед-хан, обеспокоенный действиями персов, обратился к Англии, и результатом этого сближения стал договор 1855, который урегулировал отношения между Англией и Афганистаном после первой англо-афганской войны . Эмир Дост-Мухаммед-хан гарантировал Британии целостность территории Восточно-Индийской компании и невмешательство в ее дела. Договор 1857 подписан в Пешаваре 26.01 и подтверждал договор 1855, дополненный конвенцией 1857, по которой Великобритания поддерживала Дост-Мухаммед-хана в его спорах с Персией. Англия предоставляла Дост-Мухаммед-хану ежемесячную субсидию «на военные нужды» в сумме 100 тыс. рупий в течение всего периода войны с Ираном, а эмир в ответ обязался содержать войско определенного числа и допустить в Афганистан на время этой войны британских офицеров. Во время англо-иранской войны (1856–1857) договор не оказал существенное влияние на ее исход; однако обеспечил нейтралитет Дост-Мухаммед-хана во время народно-освободительного восстания 1857–1859 в Индии. Договор 1879 (Гандамакский мир) подписан 26.05 в сел. Гандамак в период второй англо-афганской войны . Согласно договору, Великобритания устанавливала контроль над внешней политикой Афганистана, к английским владениям отходил Кандагар, а также округа Курам, Сиби и Пишин. Договор предусматривал открытие английского представительства в Кабуле. В вознаграждение за уступчивость эмиру Афганистана Якуб-хану была назначена ежегодная субсидия в размере 600 тыс. рупий. Заключение договора вызвало народное восстание в Кабуле в 1879. По соглашению 1880 с эмиром Абдуррахманом Англия была вынуждена отказаться от некоторых статей договора. Соглашения 1893 подписаны 12.11 в Кабуле эмиром Абдуррахман-ханом и секретарем по иностранным делам британской колониальной администрации в Индии М. Дюрандом. Одно из них подтверждало договоренность 1869–1873 между Англией и Россией о принятии верхнего и среднего течения р. Аму-Дарьи в качестве русско-афганской границы и обязывало Афганистан передать Бухаре занятые им западно-памирские бекства Шугнан, Рушан и часть Вахана (в обмен на левобережный Дарваз). Другое соглашение, фиксировавшее проведение границы между Афганистаном и британскими владениями Индии по так называемой линии Дюранда , было принято Абдуррахман-ханом только в результате военно-политического давления Англии.

Автор статьи: Лунева Ю.В.

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