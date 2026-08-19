АНГЛО-АФГАНСКИЕ ВОЙНЫ

Первая (1838–1842) связана с захватническими планами англичан, стремящихся распространить свое колониальное влияние на Афганистан .

На первом этапе войны (осень 1838 — весна 1841) английская армия сумела захватить Кабул и ряд других городов страны и взять в плен эмира Дост-Мухаммед-хана. На втором этапе (лето 1841 — осень 1842) в результате массового народного восстания в союзе с племенными ополчениями англичане, потерпев ряд поражений, были вынуждены эвакуировать свои войска. Поражение заставило британские власти освободить эмира (1843), признать военное поражение и использовать в течение длительного времени методы экономического и политического колониального проникновения. Вторая (1878–1880) спровоцирована желанием британских властей включить Афганистан в сферу своего колониального влияния и использовать его как плацдарм для борьбы с Россией в Средней Азии. Ей предшествовал ультиматум Дизраэли к эмиру Шер-Али с рядом требований о присутствии британских резидентов и войск в Афганистане. После отказа в ноябре 1878 английская армия вторглась в страну и заняла Кабул. Новый эмир Якуб-хан подписал весной 1879 кабальный «Гандамакский» мир, признававший Афганистан вассальной по отношению к Великобритании страной, в столице и провинциях разместились английские гарнизоны и администрация. Второй этап войны начался с восстания в Кабуле (сентябрь 1879), английский гарнизон был перебит. 11.09.1879 к Кабулу подошли дополнительные английские войска во главе с генералом Робертсом. После упорных боев Робертсу удалось взять Кабул, после чего началась массовая резня. Якуб-хан бежал к англичанам и позже отрекся от власти. Однако в декабре 1879 60‑тысячное войско повстанцев прорвалось в столицу и осадило англичан в ее предместьях, Герат был освобожден повстанческими силами во главе с Аюб-ханом, вторым сыном Шер-Али, нанесшим позже англичанам жестокое поражение в Кандагаре . К тому же в Афганистан вернулся из изгнания мятежный принц, племянник Шер-Али Абдуррахман-хан. Последнему со временем удалось стать одним из лидеров восстания, а весной 1880 провозгласить себя эмиром и заключить с англичанами мир. К середине 1881 все находящиеся в Афганистане войска англичан были выведены в Индию. Только соглашение с Абдуррахманом о сохранении контроля над внешней политикой эмирата помогло им в какой-то степени сохранить лицо. Поводом для третьей войны (май — июнь 1919) со стороны англичан послужило объявление недавно взошедшего на престол Афганистана эмира Аманулла-хана о пересмотре англо-афганских соглашений и о восстановлении полной независимости страны. В мае 1919 английская армия вторглась на территорию Афганистана в направлении Хайбарского горного прохода. Афганская армия оказала успешное сопротивление, а на одном из направлений вторглись в северо-западную пограничную провинцию Индии. Пуштунские племена на пограничной территории Британской Индии подняли восстание против английских властей, оказав тем самым поддержку афганским военным силам. В результате Англия была вынуждена пойти на перемирие 03.06.1919, а 08.08.1919 подписать в Равильпинди мирный договор, по которому Афганистан признавался независимым государством.

Автор статьи: Родригес А.М.

© Российская Историческая Энциклопедия