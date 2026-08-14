АНГЛИЙСКИЙ ПЕЙЛ (англ. The English Pale)

Ядро английского влияния в средневековой Ирландии с центром в городе Дублин.

Завоевание Ирландии англичанами, обычно называемое в самой Ирландии Нормандским завоеванием, началось при Генрихе II Плантегенете . Группа англо-нормандских феодалов высадилась на острове и уже вскоре захватила Дублин. Опасаясь усиления своих вассалов за счет новых неподконтрольных ему владений, Генрих сумел взять процесс экспансии в Ирландию в свои руки. Он намеревался инкорпорировать местные властные институты в сложный по составу комплекс своих владений.

Сын Генриха Иоанн, будущий король Иоанн Безземельный , в 1177 г. был провозглашен лордом Ирландии, но его управление привело к стычке с местными элитами. Зона безусловного английского влияния ограничивалась небольшой территорией вокруг Дублина, подчиненная непосредственно английской короне.

Хорошо укрепленный и удачно расположенный Пейл был местом откуда, королевская администрация старалась управлять той частью ирландской знати, которая формаально состояла на королевской службе, и влиять на неподконтрольные ей ирландские кланы.

Корона стремилась к нивелированию различий между английским и ирландским доменами. Как и в Англии, в Ирландию в XIII в. проникла парламентская практика, а сам Пейл был покрыт сетью маноров.

В течение XIV - XV вв. Пейл, как очаг королевской власти, приходит в упадок. Английские, англо-ирландские и ирландские элиты, находясь в почти непрерывной борьбе, вытесняют значение монаршейй администрации. Важной вехой этих процессов следует назвать Статуты в Килкенни (1366 г.), которые закрепили и обосновали "перманентную войну" на территории острова.

Решительные изменения наступили в эпоху Тюдоров. Еще при Генрихе VII вся территория Ирландии была объявлена "королевской". Генрих VIII еще серьезнее взялся за "ирландскую проблему". Играя на противоречиях между группировками элит, он подчинил себе остров, заронив однако зерно будущего противоречия, проведя Реформацию в Англии.

Иллюстрация:

Современная карта Ирландии в XVI в. Пейл выделен штриховкой.

Автор статьи: Боварь В. В.