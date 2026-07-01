АНГЛИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Создание английского парламента

Возник в средневековой Англии в XIII в. в качестве сословно-представительного собрания при монархе. Состоял из Большого совета, королевской курии и делегатов из числа рыцарей и горожан от отдельных графств. Одно из первых подобных собраний в этом составе состоялось в 1254 г. Еще до этого, согласно Великой хартии вольностей, король не мог собрать новый налог без согласия королевской курии, что затем становится ключевой функцией английского парламента. Король Генрих III в 1258 г. заключил с баронами Оксфордские провизии, по которым парламент должен был собираться не реже трех раз в год. К концу XIII в. регулярный созыв парламента стал устойчивой традицией. Наиболее представительным был т.н. Образцовый парламент 1295 г., в заседании которого участвовало 400 членов, представлявших все сословия, за исключением крестьян. Король Эдуард I в 1297 г. обещал не вводить новые налоги без согласия парламента. Со 2-й четверти XIII в. в обиход входит слово «парламент». Чаще всего заседания проходили в пригороде Лондона Вестминстере. До 1340 г. представители всех сословий заседали вместе, и только в этом году при голосовании по вопросу введения нового налога, голоса разделились по социальному составу делегатов. В XIV в. в парламент стал делиться на 2 палаты: Палату лордов (место здесь передавалось по наследству) и Палату общин, в которую избирались делегаты из числа рыцарей и горожан. С 1377 г. Палата общин стала выбирать спикера для контакта с монархом. В XIV в. за парламентом окончательно закрепляется право на введение налогов и законосовещательная функция.

В 1430 г. были введены квоты для графств, участвующих в выборы делегатов в Палату общин, а также определен имущественный ценз. В конце XIV – начале XV вв. Палата общин добилась права законодательной инициативы.

В XVI в. полностью складывается процедура законодательной деятельности, парламент получил ряд привилегий, важнейшим из которых стала свобода слова для делегатов, парламентарии получили права аудиенции у короля.

Усиление роли парламента в политической жизни страны

В XVII в. Английский парламент сыграл значительную роль в событиях Английской революции, стал центром политической жизни страны, противостоял королю Карлу I во время гражданской войны. В 1649 г. в Англии утвердилась республиканская форма правления, парламент стал однопалатным после упразднения Палаты лордов и в его руках находились все нити управления государством. В 1653 г. под давлением военных, парламент назначил Кромвеля лордом-протектором, в стране установился его личный авторитарный режим. Парламент неоднократно распускался. После его смерти, и недолго правления его сына Ричарда, в 1660 г. произошла реставрация Стюартов, Англия вновь стала монархией, а парламент был восстановлен в дореволюционном виде. Однако вскоре вновь парламент сыграл важную роль в жизни страны, политические партии вигов и тори были недовольны правлением короля Якова II, и лидеры партий обратились к Вильгельму III Оранскому с предложением свергнуть короля. В результате событий «Славной революции», роль парламента резко усилилась. Новый король подписал в 1689 г. Билль о правах, по которому законы принимались парламентом, именно он определял численность армии, вводил налоги. В 1694 г. был принят закон о ежегодных парламентских заседаниях и о проведения выборов в Палату общин раз в три года. С 1701 г. согласно Акту о престолонаследии, была укреплена судебная ветвь власти, провозглашалась несменяемость судей, даже в случае проступка судья мог быть лишен должности только по решению обеих палат парламента. В 1707 г. после того парламенты приняли Акт об унии между Англией и Шотландией, был создан единый парламент Великобритании. При этом сохранили действие законы Шотландии принятые до этого. В 1721 г. впервые лидер партии вигов, набравших большинство на выборах, Р. Уолпол впервые стал премьер-министром, при этом оставаясь членом Палаты общин. В 1800 г. между Англией и Ирландией была заключена уния, после чего 100 ирландских делегатов вошло в объединенный парламент Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии. Согласно акту о народном представительстве (1867 г.) в случае смерти короля, парламент не распускался. С 1911 г. Палата общин получила право самостоятельно решать вопросы налогов и государственной казны. Продолжительность работы парламента устанавливалась в 5 лет.

Изменения в работе и структуре английского парламента в XX в.

В 1958 г. Палата лордов была реформирована, в ее составе появились пожизненные места для видных деятелей науки и культуры, представителей деловых кругов, которые давались за исключительные заслуги перед государством (фактически определялись премьер-министром). Согласно акту 1999 г. право наследования для членов Палаты лордов было отменено, «временно» сохранено 92 титула наследственных пэров (фактически постоянное). В 2005 г. была введена должность спикера Палаты лордов (кандидат должен быть внепартийным). В настоящее время верхняя палата парламента имеет лишь право отлагательного вета.

В XIX – XX вв. значительные изменения коснулись системы выборов в Великобритании. В 1872 г. выборы в парламент стали тайными. В 1885 г. вся территория королевства была разделена на избирательные округа с примерно равным количеством жителей (один депутат от 54000 избирателей). После первой мировой войны, в 1918 г. избирательное право получили мужчины старше 21 года и некоторые женщины (с 30 лет, кроме этого накладывался имущественный и денежный ценз). С 1928 г. женщины были уравнены в избирательных правах с мужчинами.

В 1998-1999 гг. премьер-министр Т.Блэр провел реформу по децентрализации страны, был восстановлен парламент Шотландии, создана Национальная ассамблея Уэльса и Ассамблея Северной Ирландии. Им были делегированы ряд законодательных полномочий, преимущественно в сфере местного самоуправления, социальной сферы, транспорта. При этом депутаты парламентов продолжили участвовать в заседания парламента Соединённого Королевства.

В 2005 г. был принят Акт о конституционной реформе, согласно которой с 2009 г. был учрежден Верховный суд, состоящий из 12 судей, Палата лордов перестала быть высшей апелляционной инстанцией. Судебные функции исполнял Апелляционный комитет палаты лордов, в который пэры назначались по особому порядку, и его члены не участвовали в обсуждении политических вопросов. В 2011 г. было отменено право монарха распускать парламент.