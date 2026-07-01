АНГЛИЙСКИЙ БАНК (Bank of England)

Государственный центральный эмиссионный и кредитный банк Великобритании .

Основан в 1694 частными пайщиками как акционерная компания по предложению шотландского предпринимателя Уиль­яма Петерсона. Выдав правительству Вильгельма III кредит 1,2 млн ф. ст. под 8 % годовых, А. б. получил 27.07.1694 королевскую хартию, предоставившую ему монопольное право на выпуск банкнот под обеспечение государственного займа. В XVIII в. А. б. стал главным инструментом регулирования и обслуживания государственного долга. Монопольное право А. б. кредитовать государство и выпускать банкноты подтверждалось в 1742, 1764, 1781. В 1734 А. б. разместился в здании на Треднилл-стрит, после чего получил в народе прозвище «Старой дамы с Треднилл-стрит». Хартия 1781 сделала А. б. главным регулятором кредитно-денежной системы страны, кредитующим и контролирующим деятельность других банков. Ему было предписано иметь «необходимые резервы» для погашения золотом как собственных банкнот, так и банкнот, выпущенных другими банками. В 1797, когда Великобритания вела войну с революционной Францией и государственный долг стремительно рос, правительство запретило А. б. оплачивать банкноты золотом. Этот запрет действовал до 1821. В 1844 специальный закон дал А. б. исключительное право выпуска банкнот и определил объем их эмиссии сверх золотого обеспечения. Этот же закон создал в А. б. два департамента — эмиссионный и банковский. Превращение А. б. в главный эмиссионный инструмент Великобритании позволило эффективно регулировать потребность растущей экономики в денежной массе. В 1931 Великобритания отказалась от золотого стандарта. Все золотовалютные запасы страны были переданы Государственному казначейству. Однако право на управление ими сохранилось за А. б. В 1946 А. б. был национализирован . В 1997 он вновь обрел независимость от правительства и получил право устанавливать уровень процентных ставок. Деятельность А. б. регулируется специальным Актом о Банке Англии 1998, согласно которому во главе А. б. стоит председатель и 2 его заместителя, а также 16 директоров, не занимающих в банке исполнительных должностей.

Автор статьи: Кондратьев С.В.

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