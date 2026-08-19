АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СЕРЕДИНЫ XVII В. (англ. English Civil War)

Общее название для событий происходивших между открытием Долгого Парламента (3 ноября 1640 года) и Реставрацией Карла II Стюарта на английском престоле (29 мая 1660 года).

Вопрос о причинах, которые привели к конфликту, до сих пор, является предметом дискуссий в академических кругах, однако можно выделить несколько аспектов вокруг которых развивалось противостояние между королем Карлом I Стюартом (1625-1649 гг.) и Парламентом. Во-первых, вопрос границы королевской прерогативы. Во-вторых, вопрос устройства английской Церкви. В-третьих, вопросы правовой основы английской власти.

В 1640-м году перед Карлом I остро стояла проблема восстания в Шотландии. Для ее решения ему была необходима армия и деньги на ее содержание. В этих условиях поддержка Парламента становилась крайне желательной, если не необходимой. Однако собранный в апреле 1640 г. т. н. Короткий Парламент не проявил должного, на взгляд короля, почтения к проблемам короны и был разогнан. Критическое положение королевской армии вынудило его снова собрать парламентариев 3 ноября 1640 г. Этот Парламент заседал до 1653 г. и впоследствии был назван Долгим. Парламентская оппозиция короне в лице Джона Пима, Уильяма Строда, Джона Гемпдена и др. открыто заняла непримиримую позицию к "злоупотреблениям" монархии: монопольным патентам, жесткой позиции по епископальному устройству Церкви, королевской цензуре.

Король, идя по пути уступок коммонерам, был вынужден пожертвовать своим фаворитом Томасом Уентвортом, 1-м графом Страффордом и архиепископом Кентерберийским Уильямом Лодом. Кроме того, Палата Общин объявила, а часть лордов поддержала, что только сами депутаты могут распустить Парламент. В 1642 г. король решил уехать из мятежного Лондона и поднять королевский штандарт в Ноттингеме, что означало объявление войны.

Поначалу успех был на стороне роялистов (битва при Эджхиле, 1642 г.). Постепенно руководящие и рядовые посты в парламентской армии начали занимать индепенденты - одно из направлений в пуританском "лагере". Более мотивированные и решительные, нежели пресвитериане (чья позиция становилась все боле и более умеренной), они сумели превратить армию из милиции, в Армию Нового Образца - прообраз национальных армий более позднего времени.

Победы при Марстон-Муре (1644 г.) и Несби (1645 г.) решили исход военного конфликта с королем. А казнь короля 30 января 1649 г. фактически передала власть в руки офицеров Армии, самой заметной фигурой из которых был Оливер Кромвель . Расправившись с умеренной пресвитерианской оппозицией (Прайдова чистка 1648 г.) и с радикальной оппозицией левеллеров, индепенденты-офицеры опираясь на остатки (охвостье) Долгого Парламента провели успешные кампании в Шотландии (пытавшейся реставрировать Стюартов) и Ирландии (католическое восстание). В 1653 г. Парламент был распущен, а лордом-протектором Англии стал Оливер Кромвель.

После смерти Кромвеля, его сын Ричард, оказался неспособен удерживать тот объем харизматической власти, который сконцентрировал в своих руках и отказался от поста. Власть вернулась к вновь собранному "Долгому Парламенту", который в свою очередь не сумел справиться с оппозицией. При активном участии генерала Джорджа Монка монархия Стюартов была реставрирована, и на престол взошел Карл II Стюарт (1660-1685 гг.).

Иллюстрация:

Оливер Кромвель разгоняет Долгий Парламент.

Автор статьи: Боварь В. В.