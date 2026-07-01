АНГЛИЙСКАЯ ОСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ (1657‒1858)

Организация английски купцов для торговли с Индией (1657–1858).

Первая попытка создания относится к 1600 г., после чего пережила длительный период распадов, покровительства и немилости у английских королей.

Окончательно оформилась к 1708 г.

Управлялась советом директоров, избиравшимся из числа наиболее крупных пайщиков. Добилась у могольских императоров права открывать фактории, нанимать войска из местных жителей для их охраны. Вначале занималась скупкой и продажей в Европе и Азии индийских тканей, хлопка, пряностей, красителей, опиума, селитры и т. д.

С распадом империи Великих Моголов стала превращаться в военно-политическую организацию. Вмешиваясь в распри князей, подчиняла их своему влиянию, принуждала в обмен на «защиту» предоставлять право сбора налогов с определенных территорий, затем ликвидировала многие княжества. Победа при Палаши (Плесси) (1757) над армией правительства Бенгалии положила начало прямым колониальным захватам в Индии.

Одержав в двух войнах (1746 и 1756–1763) победу над Францией, к середине XIX в. приобрела власть над всей Индией, постепенно превращаясь в государственный орган по управлению колонией. Способствовала превращению Индии в рынок сбыта английских товаров. Ликвидирована манифестом королевы Виктории (1858) в результате Сипайского восстания.

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