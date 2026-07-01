Английская интервенция в Иорданию (1958)

Военная акция по вводу войск Великобритании на территорию Иордании с целью подавления национально-патриотического движения, сохранения монархического строя и лидирующих позиций английских монополий, оказания поддержки США .

Великобритания стремилась к восстановлению своих военно-политических позиций в Иордании, являвшейся до 1956 базой местного стратегического резерва для Ближнего Востока в рамках «мобильной обороны» Британской империи. Великобритания и США имели цель создания плацдарма для нападения на Ирак, где 14.07 произошла Иракская революция 1958. А. и. началась 17.07.1958 переброской с о-ва Кипр английских парашютистов под предлогом защиты Иордании от египетской военной угрозы. Уже к августу были стянуты войска Великобритании (около 4 тыс. чел.), взявшие под контроль армию Иордании, оказавшие поддержку королю Хусейну. Происходившее осуществлялось при поддержке США и Израиля , американские самолеты перебрасывали вооружение и боеприпасы через воздушный коридор над Израилем. Решающее значение для прекращения А. и. имела позиция СССР , поставившего вопрос о принятии неотложных мер. По инициативе советского правительства была созвана Генеральная Ассамблея ООН. Согласно резолюции чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 28.08.1958 Великобритания была вынуждена вывести свои войска из Иордании (2 ноября 1958).

Автор статьи: Иванникова Е.М.

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