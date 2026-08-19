АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Church of England, Anglican Church)

Протестантская государственная Церковь Англии.

Возникла в результате Реформации , начало которой в Англии положил разрыв Генриха VIII с Римско-католической церковью. В 1534 парламент принял Акт о верховенстве и объявил короля главой национальной Церкви. Вслед за этим были распущены все монастыри и церковные братства, а их земли и имущество конфискованы. Доктринальное оформление англиканства началось при Эдуарде VI и продолжилось при Елизавете I . Оно отражено в «39 статьях» (1571) и «Книге общих молитв». Было позволено читать и толковать Библию на английском языке. По инициативе Якова I в 1611 был издан так называемый авторизированный перевод Библии на английский язык, применяемый до сих пор. Символ веры А. ц. содержит идею абсолютного предопределения, согласно которой Бог изначально предопределил грешников к проклятию, праведников — к спасению. Люди оправдываются перед Богом искупительной жертвой Христа и верой. Христос принес искупительную жертву не за все человечество, а за избранных Богом праведников. Добрые дела, в отличие от учения католической Церкви, не ведут к спасению. А. ц. заняла промежуточное положение между католицизмом и кальвинизмом, выступавшим за республиканское устройство церковных властей. А. ц. признает верховенство монархической власти, сохраняет епископат и некоторые схожие с католическими ритуалы и облачения, за что уже в XVI в. подвергалась порицанию со стороны радикальных сторонников Реформации — пуритан . В годы Английской революции середины XVII в. А. ц. была ликвидирована, но после Реставрации Стюартов восстановлена. Она стала единственной государственной Церковью в Англии, хотя в стране сохранялись и другие направления протестантизма, а также католичество. В конце XVIII — начале XIX в. серьезный вызов А. ц. бросила основанная Дж. Уэсли методистская Церковь. В XIX в. внутри А. ц. оформились 3 направления: 1. Высокая Церковь, ассоциирующая себя с апостольской традицией первых веков христианства и придающая особое значение ритуалам и литургии; 2. Низкая Церковь, допускающая довольно высокую степень индивидуальной свободы для прихожан в вопросах веры; 3. Широкая Церковь, исповедующая принцип терпимости к различным проявлениям англиканского модернизма. Территория Англии делится на епархии с епископами во главе. Епархии объединены в 2 конвокации, подчиненные архиепископам Кентерберийскому и Йоркскому. Первый из них осуществляет общее руководство А. ц. Епископы и архиепископы назначаются монархом по представлению премьер-министра, значительная часть епископата входит в палату лордов английского парламента. Англиканство, помимо Англии, имеет приверженцев в Ирландии, Шотландии, США и других странах. Поместные церкви образуют с Церковью Англии сообщество и признают духовное лидерство архиепископа Кентерберийского. Однако он не имеет над ними канонической и административной власти. Каждые 10 лет в Англии происходит всемирный съезд англиканских епископов.

Автор статьи: Кондратьев С.В.

© Российская Историческая Энциклопедия