АНГКОР-ВАТ

Средневековый индуистский храм в Камбодже, близ развалин древней столицы кхмеров Ангкор Тома, посвященный богу Вишну.

Занимает площадь в 2 км2, является самым крупным культовым сооружением на Земле. Построен во времена короля Сурьявармана II (1112–1152), впоследствии использовался буддистами. Возможно, что храм был усыпальницей Сурьявармана II. Храм перестал функционировать в XV в. Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со множеством лестниц и переходов. Венчают храм 5 башен — одна в центре и 4 по краям. Центральная башня возвышается над землей на 65 м и символизирует мифическую гору Меру, которая является центром всего мира. Вдоль каждого из трех уровней проходят галереи. Общая длина галерей первого уровня приблизительно 800 м. Они украшены барельефами, изображающими различные сцены из мифологии и жизни древних кхмеров. Высота этих барельефов составляет около 2 м. Второй уровень украшен скульптурными изображениями танцовщиц. А.-В. окружен рвом шириной 190 м. С западной стороны ров пересекает каменная дамба, по которой можно попасть непосредственно на территорию храма. А.-В. обнесен стеной длиной 1025 м на 800 м. От ворот к храму ведет длинная и широкая дорога, проложенная по насыпи, поднимающейся над землей почти на 1,5 м. А.-В. сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что объясняется тем, что даже после запустения этих мест и вплоть до сегодняшнего дня в А.-В. проживают буддийские монахи . Силуэт башен А.-В. изображается на национальном гербе Камбоджи. Комплекс был обнаружен 22.01.1861 французским путешественником А. Муо. В 1992 вместе с прочими сооружениями города Ангкор был взят под эгиду ЮНЕСКО. Сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей Камбоджи.

Автор статьи: Конорева И.А.

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