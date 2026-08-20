АНГКОР ТОМ (Ангкор Тхом)

Столица Кхмерской империи в XII — первой половине XV веков.

(Букв. «великая столица», кхмерск.) — столица Кхмерской империи в XII — первой половине XV в. Построен в 1177, в правление Джаявармана VII, на месте разрушенной прежней столицы — Ясодхарапуры. Наиболее примечательные ранние храмы города — бывший земский храм Бапхуон и Пхимеанакас, являвшийся частью королевского дворца. Кхмеры не проводили строгого разграничения между А. Т. и Ясодхарапурой: даже в надписях XIV в. встречается прежнее название города. Его стали называть А. Т. («Большой Город») с XVI в. Последним храмом, построенным в А. Т., был храм Мангаларта (1295). После этого уже построенные здания продолжали время от времени видоизменять, но все остальные постройки делали с использованием недолговечных материалов, и поэтому они не сохранились. В последующие столетия А. Т. оставался столицей умирающего государства и в конце концов был заброшен незадолго до 1609, когда первые западные исследователи описали необитаемый город. Некоторые считали, что он был построен римским императором Траяном . В 1431 город был захвачен тайцами. Несмотря на то что вскоре Понья Яту при поддержке населения удалось освободить А. Т. от остатков тайских войск, в 1434 столица была перенесена в Пномпень. А. Т. стал основной крепостью страны на западе и остался религиознным центром государства. В настоящее время Ангкор и входящие в его состав храмовые комплексы являются историческим заповедником.

Автор статьи: Конорева И.А.

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