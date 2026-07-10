АНГАЛЬТ ФЁДОР ЕВСТАФЬЕВИЧ

Родился в семье наследного принца Ангальт-Дессауского Вильгельма Густава (1699–1737), дальнего родственника отца будущей российской императрицы Екатерины II , и его морганатической супруги, дочери купца Иоганны Софии Герре (1706–1795). В 1749 году, уже после смерти отца, вместе с матерью и четырьмя братьями получил фамилию Ангальт и графское Римской империи германской нации достоинство.

Военную службу начал в Пруссии . В 20-летнем возрасте состоял флигель-адъютантом Фридриха II, участвовал в Семилетней войне , был тяжело ранен и находился в австрийском плену. После освобождения продолжил сражаться в рядах прусской армии, отличился в битве при Цорндорфе в августе 1758 года. По окончании войны в 1763 году был произведён в полковники и назначен командиром пехотного полка. В 1776 году вышел в отставку с чином генерал-майора. С 1778 года, в чине генерал-лейтенанта, состоял на саксонской службе, принимал участие в войне за Баварское наследство .

В 1783 году по приглашению Екатерины II приехал в Россию и поступил на русскую службу. Был назначен шефом Финляндского егерского корпуса и пожалован в генерал-адъютанты, затем около трёх лет путешествовал по стране с целью изучить состояние торговли, промышленности и учебных заведений. По возвращении в Санкт-Петербург изложил свои выводы императрице. В 1786 году был пожалован орденами Св. Александра Невского и Св. Андрея Первозванного и назначен генерал-инспектором войск, расположенных в окрестностях столицы, в Эстляндии и Финляндии. В ноябре того же года стал генерал-директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Добился высокого уровня преподавания в этом учебном заведении, расширил библиотеку корпуса, уделял особое внимание физическому развитию кадет. Вкладывал в развитие корпуса в том числе и собственные средства. С октября 1788 года состоял также президентом Вольного экономического общества. Умер в Санкт-Петербурге в возрасте 62 лет, был похоронен там же на Волковом лютеранском кладбище. Семьи не имел.