АНАТОЛИЯ ДРЕВНЯЯ На чтение: 1 минута

Один из важных культурных центров Древнего Востока.

Греч. ‘Aνατολία, турец. Anadolu) — известная у римлян как Asia Minor (Малая Азия) — один из важных культурных центров Древнего Востока. Становление ранних цивилизаций в А. было обусловлено всем ходом исторического развития региона. А. — полуостров, самая западная оконечность Азии, примерно совпадает с территорией современной Турции . Она ограничена Черным морем с севера, Эгейским с запада и Средиземным с юга. От основной части Азии ее отделяют Кавказские хребты на северо-востоке и Иранское плато на востоке и юго-востоке. На севере полуострова возвышаются Понтийские горы, в южной его части — горная цепь Тавра; через Киликийские Ворота можно попасть на юг, на плодородные прибрежные равнины Киликии. Главные реки А. — Кызылырмак (антич. Галис, хетт. Marassantiya) и Сагарья (антич. Сангарий), впадающие в Черное море, с древности были важными водными путями и в то же время естественными границами между областями и царствами. А. была заселена еще в период палеолита . Остатки древнейших культур обнаружены в пещерах на южном побережье — в районе современной Антальи, в центральной части — недалеко от Анкары, а также на юго-востоке. На юго-западе прослеживается преемственность перехода от верхнего палеолита к мезолиту и далее — к протонеолиту (Вяч. Вс. Иванов). В эпоху неолита на юге, юго-востоке и юго-западе появляются крупнные поселения, окруженные стенами, — центры производящего хозяйства, основу которого составляли земледелие и скотоводство. В период неолита и ранней бронзы (IV–III тысячелетия до н. э.) значительных успехов в экономике и культурном развитии достигла Центральная А. В III тысячелетии до н. э. укрепленные пункты в восточных областях А. становятся центрами экономической, политической и культурной жизни автохтонного населения. Это были первые раннегосударственные образования в регионе. В конце III — начале II тысячелетия до н. э. в восточной и центральной частях А. при местных городах существовали иностранные (главным образом, ассирийские) торговые поселения, имеющие права самоуправления (см. Каппадокийские таблички). Главным предметом торговли были металлы. Значительные экономические и технические сдвиги в Восточной А. в начале II тысячелетия до н. э. привели к ускорению процесса социальной и имущественной дифференциации. В период поздней бронзы (с XVII в. до н. э.) Хеттское царство распространило свое влияние к Черному морю на севере и северо-западе, на юго-востоке — до Угарита (в Сев.-Зап. Сирии) и верхней Месопотамии , на юге охватывало Киццуватну и доходило до Кипра. В первые десятилетия XII в. до н. э. Хеттское царство пало (см. Народы моря); в это же время была разрушена и древняя Троя (Сев.-Зап. А.), которая связывала раннеанатолийские и балканские цивилизации. Через некоторое время после падения Хеттского царства в Сев. Сирии и Юж. А. появляется ряд независимых позднехеттских государств; некоторые из них известны до VIII в. до н. э. С VIII в. до н. э. в долине р. Сангарий располагается центр Фригийского царства (см. Фригия), границы которого на востоке заходят за р. Галис (на древнехеттскую землю). Но уже столетие спустя политическое влияние в А. смещается на запад, где достигло расцвета Лидийское царство (см. Лидия ). В конце первой половины I тысячелетия до н. э. в А. существовали три сильных государства: Лидия (запад), Киликия (юго-восток) и «Дом Тогармы». Основу экономики А. I тысячелетия до н. э. составляли сельское хозяйство и торговля. В середине I тысячелетия до н. э. экспансия мидийцев в А. (см. Империя Ахеменидов ) привели к усилению персидского влияния на Западную Малую Азию, которое охватывало Лидию и некоторые другие западноанатолийские царства — Карию, Ликию. В эллинистическую эпоху, начиная с походов Александра Македонского и до конца 30-х IV в. до н. э., А. освобождается от персидского господства. Однако после смерти Александра А. попадает под власть диадохов : Птолемей контролирует Юж. А., Лисимах — Зап., Селевк — остальную часть А. Наконец, в римский период А. становится частью римской провинции Азии.

Автор статьи: Баюн Л.С.

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