АНАСТАСИЙ I

Восточноримский (византийский) император (11.04.491–9/10.07.518).

Уроженец Диррахия (совр. Дуррес, Албания). При кончине императора Зинона состоял командующим одного из полков дворцовой охраны (декурион силенциариев); несмотря на скромный чин и преклонный возраст, был возведен на престол вдовствующей императрицей Ариадной, вступив с ней в брак. Составлявшие оппозицию брат покойного императора и его земляки-исавры были изгнаны из столицы, а вспыхнувшее затем восстание в Исаврии было подавлено войсками. Во время правления А. I придерживался линии «Энотикона» Зинона, пытаясь примирить сторонников и противников Халкидона путем замалчивания его решений; такая политика углубила так называемую Акакианскую схизму с Римским престолом и привела к смещению и ссылке Константинопольских патриархов Евфимия (496) и Македония II (511). Потворство А. I монофизитской партии во главе с Филоксеном Иерапольским и Севиром Антиохийским вызвало недовольство православного населения и мятеж военачальника Виталиана, трижды осаждавшего столицу (514–516). Религиознные споры и борьба партий ипподрома вызывали массовые волнения в Константинополе и других крупных городах империи. Войны и неурожаи опустошали провинции. В сложной обстановке А. I проявил себя как опытный политик и умелый администратор. Предпринятые им меры в финансовой сфере (отмена хрисаргира, перевод анноны в денежную форму, чеканка медного фоллиса, реформа системы сбора налогов и др.) позволили, избегая социального взрыва, существенно повысить государственные доходы. Во внешней политике тяжелым испытанием стала вспыхнувшая после долгого периода мира война с Ираном (502–506), в ходе которой персы разорили Месопотамию и временно овладели Амидой. С Италией, где с формального согласия А. I обосновались остготы Теодориха Великого , а также с Вандальским королевством в Африке отношения оставались натянутыми. Северные границы империи постоянно прорывали готы , герулы, остатки гуннов (булгары), а также славяне , впервые появляющиеся в византийских источниках в начале VI в. Для защиты столицы и ее округи в 70 км севернее Константинополя были сооружены Длинные стены. А. I был деятелен и образован, отличался спокойным и приветливым нравом, был высок и благообразен, не носил бороды; из-за разного цвета глаз он получил прозвание Δíκορος (двузрачный), под которым известен в некоторых поздних хрониках. Предполагается, что изображение А. I сохранилось на так называемом диптихе Барберини (по другой гипотезе, это портрет Юстиниана I ).

Автор статьи: Кузенков П.В.