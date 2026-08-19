АНАСТАСИЙ, (Грибановский Александр Алексеевич)

Архиепископ Кишиневский и Хотинский.

По окончании Тамбовской духовной семинарии поступил в Московскую духовную академию , ректором которой был архим. Антоний (Храповицкий). В 1898 А. принял постриг, был рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. В 1900 — инспектор Вифанской духовной семинарии. В 1901 — архимандрит, ректор Московской духовной семинарии. В 1906 — хиротонисан во еп. Серпуховского, викария Московской епархии. С 1914 — еп. Холмский и Люблинский. С 1915 — еп. Кишиневский и Хотинский, с 1916 — архиепископ. Участник Поместного собора РПЦ 1917–1918 , возглавлял на Соборе отдел церковного имущества и хозяйства, поддерживал предложение о восстановлении патриаршества в России. В первом туре голосования за кандидата на патриарший престол владыка А. получил 13 голосов, став шестым по числу набранных голосов. Был председателем двух комиссий, созданных для организации выборов и настолования (интронизации) Патриарха и для оповещения православнной России об этих событиях. Был избран членом Св. Синода и Высшего церковного совета РПЦ. В 1918 после присоединения Кишиневской епархии к Румынии отстранен от должности архиеп. Кишиневского и Хотинского. В 1919 уехал в Константинополь. С 1920 — управляющий русскими православными приходами Константинопольского округа, член Временного высшего церковного управления Юго-Восточной России (ВВЦУ), заместитель митрополита Антония (Храповицкого), заместитель председателя «Общего собрания представителей Русской заграничной церкви». Один из организаторов Русского всезаграничного церковного собора (21.11–02.12.1921). В 1922 вошел во временный Архиерейский Синод и Собор РПЦ за границей (РПЦЗ). В 1923 А. протестовал против «реформаторства» на проходившем в Константинополе совещании православных церквей. В 1924 был запрещен в служении Константинопольской патриархией за вмешательство в ее компетенцию и уехал в Иерусалим, став наблюдающим за делами Русской духовной миссии. В 1936 возведен сербским патриархом Варнавой в сан митрополита. 10.08.1936, после кончины митрополита Антония (Храповицкого), как старейший по хиротонии архиерей и первый заместитель почившего, А. был избран первоиерархом РПЦЗ, председателей Архиерейского собора и Синода. Во время ВОВ Синод фактически распался. 21.10.1943 А. объявил незаконным избрание патриарха Сергия. На Архиерейском соборе РПЦЗ в Мюнхене в мае 1946 Синод во главе с А. был восстановлен. С 1951 А. жил в Нью-Йорке, куда в 1950 переехал Синод. 27.05.1964 ушел на покой, сохранив за собой почетное председательство в Синоде.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.