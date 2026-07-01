АНАСТАСЕВИЧ, Василий Григорьевич

Библиограф, издатель и общественный деятель.

В 1802–1810 — член Общества любителей российской словесности , наук и художеств, сотрудничал в журнале «Северный вестник», «Журнале российской словесности», с 1805 в виленских журналах на польском языке. В 1811–1812 издавал журнал «Улей», где печатал свои статьи по истории, библиографии и книговедению . С 1817 фактический cекретарь Н. П. Румянцева и член его кружка. С 1826 цензор Главного цензурного комитета. Отстранен от должности в 1830 за допуск к печати «Конрада Валленрода» А. Мицкевич а. В последние годы служил в библиотеке Румянцевского музея. Впервые в России применил термин «книговедение», выдвинул ряд вопросов теории библиографии: о необходимости государственной библиографической регистрации, составлении библиографии журнальных статей и др. Подготовил научное издание Литовского статута (1811), Ипатьевской летописи (1820). Основные труды: «О библиографии» (1811), «Краткое известие о всех с 1707 по 1823 выходивших в России повременных изданиях и ведомостях» (1822).

Автор статьи: Цыганова Л.А.