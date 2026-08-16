АНАРХО-ИНДИВИДУАЛИЗМ

Течение в анархизме .

Сформировалось в 1840-х — 1900-х. Основоположники — М. Штирнер и Б. Таккер. В 1900-х — 1920-х их идеи развили Д. Г. Маккей (Германия); Э. Арман и А. Лорюло (Франция); А. А. Боровой, А. Н. Андреев (Россия). На формирование А.-и. повлияли экономические идеи П. Ж. Прудона и философские труды Ф. Ницше . Рассматривая общество как источник насилия, сковывающий свободу индивида, теоретики А.-и. отрицают государство, предлагая заменить его «союзом эгоистов», основанным на свободном договоре личностей. Отрицая ведущую роль классовой борьбы в изменении общественного строя, главное внимание они уделяли воспитанию свободной личности. Российские (Андреев) и французские (Арман, Лорюло) теоретики в экономической сфере были сторонниками анархо-коммунистических идей. Таккер и Маккей выступали за преобладание мелкой частной собственности и рыночную экономику. Часть теоретиков А.-и. отрицала насильственные методы борьбы, пропагандируя пассивное сопротивление (отказ от выплаты налогов, службы в армии и т. д.). Другие, как Арман и Андреев, признавали индивидуальный террор против представителей власти и класса капиталистов, экспроприации частной и государственной собственности. А.-и. имел некоторое влияние в 1900-х — 1920-х среди интеллигенции и люмпен-пролетариата Германии, Франции, США и России. Умеренное направление в А.-и. ориентировалось на художественное творчество, создание коммун для пропаганды А.-и. как образа жизни. Радикальное крыло организовывало экспроприации и акты индивидуального террора, призванные пробудить индивидов к свержению капитализма и государства (деятельность группы «Свобода внутри нас» в России 1906–1908 и «банды Бонно» во Франции в 1912). С 1920-х А.-и. утрачивает политическое влияние.

Автор статьи: Рублев Д.И.

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