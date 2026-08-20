АНАРХИЗМ

Социальное учение, выступающее за общество без государственного аппарата , который будет заменен общественным самоуправлением.

(Греч. ан — «без», архиа — «власть»). Элементы анархистского учения присутствуют уже в древнегреческой философии, даосизме, раннем христианстве . В Средние века идея освобождения от государственности встречается в христианских сектах . В Новое время идеи А. можно отметить у Д. Уолвина, У. Годвина и других авторов. А. стал реакцией на государственный произвол, эксплуатацию и угнетение. Впервые целостная концепция А. была изложена в середине XIX в. французским мыслителем П. Ж. Прудоном , который в 1840 выдвинул требование борьбы за «анархию» (общество без государственной власти). Ему принадлежат основные положения А. — ликвидация централизованной государственной бюрократии и замена ее федерацией автономных регионов, в которые входят самоуправляющиеся объединения трудящихся и территориальные коммуны (общины). Производство из собственности государства и предпринимателя должно было быть передано во владение трудящихся. Объединения работников должны были сами решать свои дела, а для решения общих вопросов создавать союзы, которые, в свою очередь, объединяются в федерации. Решения, таким образом, вырабатываются снизу и в масштабе страны только согласовываются. Учение Прудона получило широкое распространение во Франции, Испании, России и других странах. Последователями Прудона были и русские мыслители — А. Герцен , М. А. Бакунин , часть народников . Однако Бакунин придал А. радикальную направленность; его идеи получили широкое распространение в России, Италии, Испании. В конце XIX — начале XX в. А. широко распространился в Латинской Америке. Существовало также течение анархо-индивидуализма. Его основатель М. Штирнер выступал за абсолютную свободу личности. А. А. Боровой совместил идеи анархо-индивидуализма с теоретическими достижениями других течений А., а также социализма. Тактически часть анархистов допускала использование государственной власти для борьбы за идеалы анархии. Прудонистом был глава республиканского правительства Испании Ф. Пи-и-Маргаль, более радикальные анархисты установили свой контроль над несколькими городами Испании в ходе Испанской революции 1868–1874. В Парижской коммуне прудонисты создали влиятельную фракцию, подготовили декрет о передаче части предприятий работникам и добились включения в Декларацию Коммуны требования превратить Францию в федерацию самоуправляющихся коммун. Одним из лидеров I Интернационала стал М. А. Бакунин, который выступал за передачу произодства в руки коллективов трудящихся, а не всего общества, против государственного социализма К. Маркса. Поражение Коммуны, революции в Испании и распад Интернационала привели к спаду анархистского движения. В конце 1870-х Интернационал федералистов, сохранившийся после раскола I Интернационала, также фактически распался. Тем не менее анархисты продолжали проводить международные конференции, где обсуждали важнейшие вопросы теории и тактики. В 1880-е в А. возобладал анархо-коммунизм П. А. Кропоткина, который считал, что социальная революция приведет одновременно к анархии (общество без государства) и коммунизму (общество без капитала и собственности, где «все принадлежит всем»). Анархисты видели различные пути борьбы: пропаганда, организация восстаний и терактов, создание производственных коммун и кооперативов, профессиональных организаций (см. анархо-синдикализм). Одни анархисты считали, что необходимо революционное насильственное свержение господства государств и капитала (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, Э. Малатеста), а другие (П. Ж. Прудон и особенно Л. Н. Толстой ) настаивали, что насилие несовместимо с борьбой за общество без насилия — анархию. К идеям А. были близки Индустриальные рабочие мира (ИРМ). В 1922 был создан анархо-синдикалистский интернационал — Международная ассоциация трудящихся (МАТ). Анархисты приняли заметное участие в Революции 1905–1907 , Мексиканской революции 1910–1917 , Российской революции 1917–1922, Германской революции 1918–1923 , Испанской революции 1931–1939. В России в 1917 анархисты участвовали в советах, выступали на митингах, создавали свои вооруженные формирования, приобрели влияние в профсоюзах. Во время июльского кризиса 1917 анархисты в Петрограде составляли конкуренцию большевикам в борьбе за массы. А. издавали множество газет и журналов («Буревестник», «Труд и воля», «Анархия» и др.). Большинство анархистов поддержало Октябрьскую революцию, но по мере усиления авторитаризма большевистского режима (см. Большевизм) стало переходить в оппозицию. Часть анархистов сражалась на фронтах гражданской войны 1918–1922 против белых, время от времени вступая в союз с красными (см. Махновское движение , Рогов, Новоселов, Тряпицын). К концу гражданской войны большевикам удалось подавить основные очаги анархистского движения. Часть анархистов была расстреляна, часть — выслана из страны, остальные сосредоточились на работе в земледельческих коммунах или отошли от политической деятельности. В эмиграции русские анархисты приняли активное участие в теоретической полемике (см. «платформизм»). В середине 1930-х последние объединения «мирных анархистов» в СССР были ликвидированы. После поражения Испанской революции влияние А. ослабло и в странах Запада. Новый подъем А. произошел во время студенческих волнений 1960-х. А. оказал влияние на формирование идей «Новых левых» и «Зеленых». Во время перестройки в СССР возродился А., крупнейшая организация анархистов этого периода — Конфедерация анархо-синдикалистов. Но после победы над коммунистическим режимом это движение пошло на спад. Современный А. проявляется в «Антиглобализме». Сохраняется в МАТ, ИРМ и ряде других международных организаций А.

Автор статьи: Шубин А.В.

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