АНАНЬИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. 20.6.1868 после окончания Пиротехнического училища поступил на службу лабораторным мастером 2-го разряда в 1-й артиллерийский парк с прикомандированием к Пиротехническому училищу репетитором. 23.7.1869 переименован в обер-фейерверкеры 2-го разряда. 3.9.1869 переведен в Главное артиллерийское управление. 25.11.1869 переименован в обер-фейерверкеры 1-го разряда. 9.9.1871 зачислен в старший класс Михайловского артиллерийского училища. 9.9.1872 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 1-ю парковую артиллерийскую бригаду. 14.11.1872 переведен в Кронштадскую крепостную артиллерию. 29.12.1873 произведен в поручики. 10.8.1874 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 23.5.1876 отчислен из академии по болезни. 9.9.1876 переведен в Санкт-Петербургский местный арсенал. 9.12.1876 произведен в штабс-капитаны. 5.7.1877 назначен в распоряжение Главного артиллерийского управления. 12.2.1878 назначен столоначальником Главного артиллерийского управления. 18.12.1878 произведен в капитаны. 30.8.1882 произведен в подполковники за отличие по службе. 18.6.1883 переведен в Выборгскую крепостную артиллерию. 6.4.1890 назначен командующим 1-м батальоном Выборгской крепостной артиллерии. 24.5.1890 утвержден командиром 1-го батальона Выборгской крепостной артиллерии. 30.8.1890 произведен в полковники за отличие по службе. 24.2.1898 назначен командиром Усть-Двинской крепостной артиллерии. 1.3.1900 назначен командующим Свеаборгской крепостной артиллерией. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждениемк командиром Свеаборгской крепостной артиллерии. 27.9.1904 назначен заведующим артиллерийской частью Казанского военного округа. 28.3.1906 назначен и. д. начальника артиллерии Варшавского военного округа. 06.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. 13.03.1909 назначен комендантом Севастопольской крепости. 20.1.1915 произведен в генералы от артиллерии. В связи с предложением Морского министерства назначить комендантом Севастопольской крепости кого-то из адмиралов 10.11.1916 отчислен от должности и назначен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. 7.7.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В период июля 1917 г. – октября 1918 г. проживал в Ялте на даче Малиновской. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: вдова подпоручика Мария Герасимовна. Дети: Евгений (род. 7.11.1884), Георгий (род. 12.5.1890), Клавдия (род. 7.11.1891). Дочь жены от 1-го брака: Мария (род. 16.12.1879).