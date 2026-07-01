АНАКАОНА

Одна из первых предводительниц антиколониального движения в Америке.

(Исп. Anacaona — таино «Золотой цветок») — По сведениям испанских хронистов, среди аборигенов пользовалась известностью как поэтесса, создательница танцев-арейто. А. принадлежала к индейской аристократии о-ва Эспаньола (Гаити), была сестрой касика Бехечио и женой касика Каонабо, правившего в области Магуана (район Сибао). Ее муж был пленен спутниками Колумба и погиб на испанском корабле, готовившемся к отправке в метрополию . А. вернулась в родную провинцию Харагуа, где после смерти брата возглавила индейцев-таино. По распоряжению испанского наместника Эспаньолы Н. де Овандо для подавления сопротивления сторонников А. было использовано 300 пехотинцев и 70 всадников, которые во время устроенного в честь них празднества в поселении таино вероломно захватили и казнили знатных аборигенов, после чего истребили их соплеменников. А., по словам Лас Касаса , оказали особую честь, повесив ее. Образ А. популярен в Доминиканской республике и Гаити.

Автор статьи: Лыкова Е.Ю.