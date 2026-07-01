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АНАХАРСИС
Полулегендарная фигура, по происхождению знатный скиф.
(Греч. ’Аνάχαρσις). Впервые упоминается в «Истории» Геродота, где говорится о его мудрости, а также рассказывается о путешествии А. в Грецию и почитание им фригийской Матери богов, с культом которой он познакомился в Кизике. Как и другой знаменитый скифский царь Скил, А. был убит на родине соплеменниками в наказание за приверженность чужеземным обычаям. В послегеродотовской традиции А. был причислен к Семи мудрецам, рассказывается о его встрече с Солоном (ок. 592 до н. э.), приписывается ряд изречений и афоризмов.
Автор статьи: Макаров И.А.
© Российская Историческая Энциклопедия
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