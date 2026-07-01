АНАБАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

АНАБАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - музей открыт в 1999 году, первоначально размещался в старом здании начальной школы.

В 2005 году переехал в новое помещение на 3 этаж Культурного центра общей площадью 295 кв.м.

Распоряжением главы муниципального образования Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) к музею присоединены 3 объекта этнографического центра «Чуораа». Это ураса (тордох), юрта (холома), зимняя ураса - бабарына.

На базе этих объектов в летнее время организовывается летний этнографический лагерь, где дети говорят на родном языке.

Музейный фонд составляет 3079 единиц хранения основного фонда. Коллекции: орудия рыболовного и охотничьего промысла, предметы оленьей упряжи, средства передвижения, одежда, фотодокументальный фонд и т. д. Коллекция чучел птиц и зверей, в том числе редких: белый медведь, морж.

Экспозиция состоит из трех разделов «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Этнография». В первом разделе на стендах размещены материалы, рассказывающие об истории образования Анабарского улуса, об экономическом и социальном положении населения; фотографии и документы Героя Социалистического Труда оленевода И.К.Спиридонове и других известных людях района.

Второй раздел полностью посвящен истории освоения россыпных месторождений алмазов разведка и поиск, которых начались в начале 60-х годов, в основном экспонируются фотографии и документы геологов - первопроходцев. Развернута экспозиция об ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижнеленское».

Третий раздел экспозиции - зал этнографии и природы Анабара. Здесь поставлены интерьеры о кочевых народах улуса - долганах и эвенках, их традиционном занятии - оленеводстве. Показано жилище - чум (тордох, ураса), кочевая семья за обычным занятием, одежда, посуда, грузовые и вьючные оленьи седла, орудия охоты и другие атрибуты кочевого образа жизни. Экспонируется чепрак начала XIX века - предмет конского убранства. Интересно, что этот экспонат является предметом торгового обмена . Один из уникальных экспонатов музея кольчуга - казачье вооружение XVII века. Его нашла летом 1965 года краеведческая экспедиция учащихся Саскылахской средней школы в местности Халанча, что устье речки Солима. Он находился на вершине небольшого холма под камнем.

Продолжает экспозицию отдел краеведения. Он представлен чучелами животных, зверей и птиц, обитающих в этом регионе. Размещена палеонтологическая коллекция музея, чучело годовалого теленка овцебыка. По подсчетам экологов в улусе имеется около 80 голов овцебыков, завезенных в 1996 году из Таймырского заповедника в целях восстановления древних представителей животного мира.

Иллюстрация:

Анабарский краеведческо-этнографический музей