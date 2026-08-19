АНАБАПТИСТЫ

Религиозное течение в христианстве , появившееся в Германии и Швейцарии XVI веке в результате Реформации .

(От греч. άναβαπ-τίζω — «перекрещиваю»). Основную массу последователей составляли радикально настроенные городские низы и бедные слои крестьянства . Предшественниками А. были религиозно-мистические секты, в частности «Пророки из Цвиккау» (1521–1522) — группа городской бедноты, возглавляемая ткачом Н. Шторхом, студентом М. Штюбнером и ремесленником Т. Дрехзелем. «Пророки» выступали с резкой критикой книжной теологической учености, подчеркивали роль «живого Бога» и посылаемого Господом внутреннего откровения. Осуждали привилегии духовенства , проповедовали равенство «сынов Божьих». Важным религиозным постулатом «Пророков» стал призыв к отказу от крещения детей, неспособных сознательно прийти к вере. А. использовали и развили многие идеи «Пророков из Цвиккау». Они отрицали крещение детей, требовали вторичного, осознанного крещения людей в зрелом возрасте, верили в установление тысячелетнего «царства Христова» на земле, выступали против церковных таинств, икон, отказывались от уплаты налогов, проповедовали всеобщее равенство и призывали к обобществлению имущества, отрицали церковь как институт, были противниками духовенства. Немецкие А. нашли поддержку у Т. Мюнцера и принимали активное участие в Крестьянской войне в Германии 1524–1526 . Швейцарские А. (К. Гребель, Ф. Манц) также выступали организаторами вооруженных восстаний, однако их идеи отличались большей умеренностью. После поражения Крестьянской войны А. подверглись жестоким гонениям как со стороны католиков, так и со стороны протестантов, но движение продолжало существовать. Главный программный документ А. — так называемое Шляйтхаймское вероисповедание, составленное М. Заттлером и первоначально называвшееся «Братское объединение некоторых детей Божьих». Заттлер проповедовал крещение только сознательно уверовавших взрослых, отказ от общения с «впавшими в грех» и от мирских клятв, неприятие всякой связанной с насилием государственной службы, убеждение в нечестивости любой государственной церкви, предлагал выбирать пасторов из благочестивых мирян и осуществлять символическое причастие хлебопреломлением как воспоминание о жертве Христа . В 1530-е основными центрами А. были Вестфалия и Нидерланды. В Вестфалии А. с 23.02.1534 по 25.06.1535 удерживали власть в Мюнстере (см. Мюнстерская коммуна). Их вождь, Иоганн Лейденский, выступал за применение силы для борьбы со злом и установление «царства Христова», призывал к уравнительству и обновлению морали. После поражения Мюнстерской коммуны движен. А. распалось на многочисленные секты, наиболее значительной из которых стали меннониты .

Сочинения:

Schleitheimer Bekenntnis 1533 // Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz / hg. von H. Fast. Zürich, 1973. Bd. 2.

Автор статьи: Лазарева А.В.

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