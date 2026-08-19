АНАБАПТИСТЫ
Религиозное течение в христианстве, появившееся в Германии и Швейцарии XVI веке в результате Реформации.
(От греч. άναβαπ-τίζω — «перекрещиваю»). Основную массу последователей составляли радикально настроенные городские низы и бедные слои крестьянства. Предшественниками А. были религиозно-мистические секты, в частности «Пророки из Цвиккау» (1521–1522) — группа городской бедноты, возглавляемая ткачом Н. Шторхом, студентом М. Штюбнером и ремесленником Т. Дрехзелем. «Пророки» выступали с резкой критикой книжной теологической учености, подчеркивали роль «живого Бога» и посылаемого Господом внутреннего откровения. Осуждали привилегии духовенства, проповедовали равенство «сынов Божьих». Важным религиозным постулатом «Пророков» стал призыв к отказу от крещения детей, неспособных сознательно прийти к вере. А. использовали и развили многие идеи «Пророков из Цвиккау». Они отрицали крещение детей, требовали вторичного, осознанного крещения людей в зрелом возрасте, верили в установление тысячелетнего «царства Христова» на земле, выступали против церковных таинств, икон, отказывались от уплаты налогов, проповедовали всеобщее равенство и призывали к обобществлению имущества, отрицали церковь как институт, были противниками духовенства. Немецкие А. нашли поддержку у Т. Мюнцера и принимали активное участие в Крестьянской войне в Германии 1524–1526. Швейцарские А. (К. Гребель, Ф. Манц) также выступали организаторами вооруженных восстаний, однако их идеи отличались большей умеренностью. После поражения Крестьянской войны А. подверглись жестоким гонениям как со стороны католиков, так и со стороны протестантов, но движение продолжало существовать. Главный программный документ А. — так называемое Шляйтхаймское вероисповедание, составленное М. Заттлером и первоначально называвшееся «Братское объединение некоторых детей Божьих». Заттлер проповедовал крещение только сознательно уверовавших взрослых, отказ от общения с «впавшими в грех» и от мирских клятв, неприятие всякой связанной с насилием государственной службы, убеждение в нечестивости любой государственной церкви, предлагал выбирать пасторов из благочестивых мирян и осуществлять символическое причастие хлебопреломлением как воспоминание о жертве Христа. В 1530-е основными центрами А. были Вестфалия и Нидерланды. В Вестфалии А. с 23.02.1534 по 25.06.1535 удерживали власть в Мюнстере (см. Мюнстерская коммуна). Их вождь, Иоганн Лейденский, выступал за применение силы для борьбы со злом и установление «царства Христова», призывал к уравнительству и обновлению морали. После поражения Мюнстерской коммуны движен. А. распалось на многочисленные секты, наиболее значительной из которых стали меннониты.
Сочинения:
Schleitheimer Bekenntnis 1533 // Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz / hg. von H. Fast. Zürich, 1973. Bd. 2.
Автор статьи: Лазарева А.В.
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