АМУНДСЕН РУАЛЬ

Норвежский полярный путешественник и исследователь.

В 1894–1899 плавал матросом и штурманом на разных судах. Начиная с 1903, совершил несколько экспедиций, получивших большую известность. Первым прошел на промысловом судне «Йоа» Северо-Западный проход с востока на запад, от Гренландии до Аляски (1903–1906). В 1911 на судне «Фрам» А. отправился в Антарктиду и первым на собачьих упряжках достиг Южного полюса (14–16.12.1911). В 1918–1920 проплыл на судне «Мод» Северо-восточным проходом вдоль северных берегов Евразии. После длительной подготовки А. удалось организовать и осуществить первый трансарктический полет на дирижабле «Норвегия» по маршруту Шпицберген — Северный полюс — Аляска (1926). В 1928 А. участвовал в поисках потерпевшей бедствие экспедиции У. Нобиле и погиб вместе с экипажем гидросамолета «Латам» в Баренцевом море. В честь А. названы море, гора, залив и котловина в Северном Ледовитом океане, а также американская полярная станция Амундсен-Скотт в Антарктиде.

Автор статьи: Сахнин А.В.