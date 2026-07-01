АМТОРГ

Акционерное общество , учрежденное в штате Нью-Йорк в мае 1924 по инициативе торгпреда И. Я. Хургина и наркома внешней торговли Л. Б. Красина , комиссионер-посредник в экспортно-импортных операциях советских внешнеторговых объединений и компаний США .

А. образовался после слияния «Arcos America Inc.» и «Products Exchange Corp.», основными акционерами стали Внешторгбанк СССР (смотрите в статье Банки в России ) и Центросоюз. А. закупал в США оборудование для нужд СССР , проводил приемку товаров и контролировал их погрузку, занимался вопросами технического сотрудничества. А. также служил прикрытием советской агентурной работы и военно-технической разведки в США. Правление А. находилось в Нью-Йорке, отделения — в Лос-Анджелесе, Сиэттле, Чикаго, генеральное представительство — в Москве.

Автор статьи: Исэров А.А.

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