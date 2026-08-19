АМСТЕРДАМСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ

Международное объединение профсоюзов .

Образован в июле 1919 на конгрессе в Амстердаме представителями профсоюзных организаций, находившихся под влиянием социал-демократических партий. Лидерами А. и. п. были У. Эплтон, Д. Ситрин (Великобритания), Л. Жуо (Франция) и др. Проф­союзы, входившие в состав А. и. п., играли ведущую роль в рабочем движении Австрии, Германии, Великобритании и ее доминионах, Нидерландах, Бельгии, Испании, странах Скандинавии и Вост. Европы. Установление фашистских диктатур в Германии, Италии и Испании, сопровождавшееся в 1920–1930-е разгоном оппозиционных профсоюзов, привело к сокращению численности А. и. п. В 1937 в его состав входили профсоюзы 26 стран, объединявшие 19425 тыс. членов. Деятельность А. и. п. координировал Международный секретариат профсоюзов, занимавшийся сбором информации и установлением связей между профцентрами. На втором конгрессе А. и. п. в Лондоне (ноябрь 1920) была принята программа, требовавшая введения 8-часового рабочего дня, отмены военных долгов (репараций), национализация земли и промышленности. Выступая сторонником интеграции в капиталистическую систему через социальное партнерство между трудом и капиталом, руководство А. и. п. приветствовало государственное вмешательство в регулирование отношений трудящихся и предпринимателей, работу членов профсоюзов в составе производственных советов и паритетных комиссий, разбирающих трудовые конфликты и проблемы трудового законодательства. В 1937 по требованию левого крыла интернационала велись переговоры о вступлении в его состав профцентра ВЦСПС (СССР). Руководство А. и. п., в котором преобладали правые социал-демократы, не утвердило соглашение. Во время Второй мировой войны А. и. п. не функционировал. 14.12.1945 его структуры самораспустились

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