АМРИТСАРСКАЯ БОЙНЯ

Жестокий расстрел митинга жителей Амритсара на площади Джаллианвала Баг 13.04.1919.

Митинг был созван в знак протеста против политики британских колониальных ​властей в Индии и высылки из Пенджаба нескольких лидеров освободительного движения. Бригадный генерал Р. Дайер без предупреждения приказал открыть огонь по безоружной толпе в 20 тыс. чел. Было убито от 400 до 500 чел. и 1 200 ранено. Поскольку в городе действовал комендантский час, пострадавшие фактически были лишены медицинской помощи. Бурные протесты индийской общественности вынудили колониальную администрацию назначить комиссию для расследования этого преступления. Параллельно с ней действовала комиссия партии Индийский национальный Конгресс . В итоге Дайер был признан виновным в превышении полномочий и отправлен в отставку. Результатом «А. б.» стало усиление освободительной борьбы народов Индии.

Автор статьи: Кашин В.П.

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