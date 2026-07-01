АМОСОВА Елена Валентиновна

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого .

Родилась в 1967. Окончила Новгородский государственный педагогический институт в 1990 г. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "Гонения на христиан и кризис античного миросозерцания"

Область интересов : Античное христианство , толерантность в Поздней античности, раннехристианская идентичность, историческая психология.

Сочинения: Спонтанные гонения на христиан как проявление кризиса античного массового сознания // Античный мир и археология. Вып. 10. Саратов, 1999.;

Вера в римской культурной традиции // Вера как ценность: Материалы Всероссийской научной конференции. Великий Новгород, 2002;

Раннее христианство и проблема идентичности // Проблемы идентичности: Человек и общество на пороге третьего тысячелетия. Москва, 2003;

"Золотой век" Римской империи, гонения на христиан и проблема толерантности в античном обществе // Вестник Новгородского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". № 25. 2003;

Христианские хроники: рождение жанра (Особенности восприятия истории в эпоху становления христианской традиции) // Вестник Филиала РГГУ в Великом Новгороде. Великий Новгород, 2004.