АМОСОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Афанасия Ивановича сохранились отрывочные сведения. Родился он в 1763 г. в Заостровской волости Двинского уезда (Архангельская губерния). Происходил из крестьянской семьи. Однако когда А. вырос, записался в посадские Архангельска и купцы 2-й гильдии. Произошло это в 1787 г.

Общественная деятельность

В 1796 – 1799 гг. А. был бургомистром городового магистрата Архангельска, с 1805 г. год исполнял обязанности гласного от 1-й части городовых обывателей в городской думе. В 1806 г. определен членом учетной конторы, а уже на следующий год записался в купцы 1-й гильдии.

После введения выборности Городского головы городским избирательным собранием из числа почетнейших лиц городского общества Архангельск стал выбирать своего главу. Право избирать было даровано лицам, владеющим в городе собственностью на сумму не менее 15 тыс. руб.

В 1811 г. А. стал городской головой Архангельска. На этом посту он в разные периоды находился в совокупности три срока. Параллельно был главой Общей городской думы и Шестигласной Думы (исполнительный орган).

В 1819 г. в Архангельск прибыл император Александра I. Военный губернатор А.Ф. Клокачев высоко оценил деятельность А, на посту городского головы, за что монарх удостоил его награды – бриллиантового перстня.

Успешный предприниматель

С началом континентальной блокады Англии дела А. резко пошли в гору. Совместно с В.А. Поповым и В. Брандтом он построил шесть сахарных заводов, которые быстро стали развиваться и давать порядка 120 тыс. пудов сахара. Произведенный товар реализовывали в Архангельской и соседних губерниях, а также на Макарьевской и Ирбитской ярмарках.

А. много внимания уделял кораблестроению. В 1818 г. им была приобретена Крыловская верфь. А. произвел реконструкцию и переоборудование верфи. Штатный состав верфи составлял 200 – 250 крестьян, прибывших сюда из ближайших деревень. Помимо верфи, начали работать и якорный завод с двумя ветряными мельницами.

С 1825 г. А. приступил к сооружению коммерческих кораблей. На его верфи трудились известные мастера Ф. Резин и Е. Амосов.

В 1832 г. А. был удостоен звания «потомственный почетный гражданин». Это была высокая оценка горожан успешной работы городского головы.

Умер А. в 1832 г. в Архангельске.

Семья

Супруга – Наталья Ивановна Ершова. Дети: Иван, Егор, Григорий, Николай, Александр, Константин, Ольга, Екатерина.