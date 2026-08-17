АММОНИЙ (др.-греч. Ἀμμώνιος)

Древнегреческий философ-платоник, учитель Плутарха Херонейского .

Аммоний относится к числу представителей среднего платонизма . Два наших источника о его жизни и учении – сочинения Плутарха и «Жизнеописания софистов и философов» Евнапия из Сард . Аммоний происходит из Египта, пересилися в Афины, где и основал свою школу, в которой учился Плутарх; там он и скончался (Eun. VS II, 1). Аммоний не был схолархом платоновской Академии , однако старался следовать не только учению акдемиков, но и их стилю преподавния: Плутарх показывает, как он ставит вопросы для упражнения и исследования не только во время занятий, но и совместных трапез, он говорит о важности математики для философии, наконец, принимает активное участие в общественной жизни и трижды становится претором в Афинах . Аммоний получил римское гражданство в 67 г.

Нам ничего не известно о сочинениях Аммония и даже об их существовании. Плутарх делает его участником нескольких своих диалогов («О букве Е в Дельфах», «Об упадке оракулов», «Застольные беседы»); кроме того, у Плутарха существовало недошедшее сочинение «Аммоний, или О том, что неприятно иметь дело со злом», где, очевидно, в уста Аммония вкладывалась речь на эту тему. Плутарх изображает его стороннико платоно- пифагорейкого синтеза, но в какой степени можно доверять этому, не ясно.