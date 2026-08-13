АМИРТЕЙ На чтение: 1 минута

Изначально правитель Саиса; в 405 до н. э. поднял в Египте , переживавшем так называемую первую персидскую оккупацию (525–404), антиперсидское восстание.

Персия, ослабленная междоусобной войной между царем Артаксерксом II и его братом Киром Младшим, не смогла направить на его подавление значительные силы.

В результате сначала Дельта, а потом и весь Египет вплоть до Элефантины перешли под контроль А. А. стал единственным фараоном XXVIII египетской династии, правление которой открыло последний короткий период (404–343 до н. э.) независимости Египта. о правлении А. известно в основном из сочинений античных авторов.

А. был смещен с престола и, возможно, убит своим военачальником.

Автор статьи: Головина В.А.