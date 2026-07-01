АМИНОВ, ЮХАН ФРЕДЕРИК (Иоанн Фридрих)

Генерал-майор шведской службы, барон , граф (1819), действительный тайный советник, сыгравший видную роль в истории Финляндии .

Потомок рода Аминевых, вместе с Пушкиными и Бутурлиными ведущих свое происхождение от Радши. Представитель одной из шведских ветвей рода. По получении среднего образования и непродолжительного пребывания в Абосском университете был зачислен пажом к шведскому королю Густаву III . После смерти короля подвергся преследованию за непочтительный отзыв о новом правительстве. Арестован и приговорен к смертной казни, замененной заключением в крепости, где содержался 4 года. В 1796 помилован, ему были возвращены дворянство, чины и имение. Во время русско-шведской войны 1808–1809 был командиром Бьернеборгского полка и состоял в штабе главнокомандующего шведскими войсками генерала Клингспора. В мае 1808 был возведен королем Густавом Адольфом IV в баронское звание. Но в это время Финляндия была присоединена к России, и диплом на баронское достоинство был выдан императором Александром I в мае 1812. При учреждении в 1810 комиссии по финляндским делам назначен членом этой комиссии, а 28 августа 1821 — вице-канцлером Абосского университета.

Автор статьи: Орлов И.Б.