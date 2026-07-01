АМФИЛОХИЙ (РАДОВИЧ)

Первые шаги в духовном служении

Первоначальное образование получил при монастыре Морача, в 1958 г. окончил семинарию в Белграде, а в 1962 г. духовную академию Святого Саввы. Получил также светское образование на Философском факультете Белградского университета. В 1963 г. стажировался в Старокатолическом университете (Берн), а в 1964-1965 гг. в Восточном институте и Ансельмиануме (Рим). В 1967 г. принял монашеский постриг в Афинах, 21 июля 1968 г. стал иеромонахом, после этого служил в греческих приходах Спата и Коропион. В 1973 г. защитил докторскую диссертацию «Тайна Святой Троицы по учению св. Григория Паламы» (на греческом языке), после чего преподавал в Свято-Сергиевским православном богословском институте в Париже с 1974 по 1976 г. По возвращению в Югославию его избрали деканом Богословского факультета и экстраординарным профессором (преподавал до 2005 г.). В 1985 г. избран епископом Банатским, в его хиротонии участвовал Сербский патриарх Герман.

Во главе Черногорской и Приморской митрополии

В 1991 г. возведен в сан митрополита Черногорского и Приморского. При нем началось возрождение духовной жизни края: возводились и ремонтировались церкви и монастыри, был создан издательский центр «Светигора», выпускающий одноименный журнал, а также вновь открылась духовная семинария в Цетинье. В 1993 г. его митрополию посетил Вселенский патриарх и патриарх РПЦ. В 1998 г. стала вещать духовная радиостанция «Светигора». После смерти Сербского патриарха Павла занимал пост местоблюстителя Сербского патриаршего престола до выборов нового главы церкви. Выступает последовательным противником т.н. Черногорской православной церкви, созданной в 90-е гг. XX в., и в настоящее время поддерживаемой частью политической элиты страны. Неоднократно критиковал политику действующих властей в Черногории. В 2008 г. принял участие в митинге оппозиционных партий, выступивших против признания независимости Косово со стороны правительства Черногории. 21 февраля 2008 г. во время многотысячной манифестации в Белграде, совершил молебен о спасении сербского народа в Косово и Метохии . Открыто выступил против проведения гей-парадов в Белграде (2010 г.) и Подгорице (2013 г.). 10 мая 2013 г. в Белграде молился о членах сербского правительства на митинге против подписания Брюссельских соглашений между Сербией и представителями т.н. Косово. В 2016 г. участвовал во Всеправославном соборе, который проходил на Крите, не участвовали в нем представители РПЦ, Болгарской, Грузинской и Антиохийской церкви. В 2018 г. резко осудил решение Вселенского патриарха Варфоломея по предоставлению автокефалии украинской православной церкви. Несколько раз приезжал в Россию, прекрасно знает русский язык. В 2006 г. его избрали доктором богословия Honoris Causa Московской духовной академии , а в 2014 г. Санкт-Петербургской духовной академии. В 2014 г. в Пятигорске получил Гран-при V Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» за книгу «Летопись нового косовского распятия».