АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ С РАБСТВОМ

Американское антирабовладельческое общество, The American Anti-Slavery Society.

Одно из наиболее крупных американских антирабовладельческих обществ XIX в. Действовало с 1833 по 1870. У. Гариссон, А. Таппан, Ф. Дуглас , У. Браун — основатели и деятельные члены общества. Штаб-квартира общества находилась в Нью-Йорке . Издавалась газета «National Antislavery Standard». Декларация общества была написана У. Гаррисоном. Члены общества призывали к немедленной ликвидации рабства, однако отрицали вооруженную борьбу. В 1839 в обществе произошел раскол на радикальное и умеренное течения. Споры велись вокруг участия в политической борьбе, принятия женщин в движение и по другим вопросам. Руководители общества У. Гаррисон и Ф. Дуглас разошлись во взглядах. Деятельность движения сместилась на места. Партии «Свободы», «Фрисойлеров» и «Республиканская» были образованы на антирабовладельческой платформе общества. Было ликвидировано в 1870 после гражданской войныв США и принятия 13, 14 поправок в конституцию США, запрещавших рабство.

Автор статьи: Петров А.Ю.

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