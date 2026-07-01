АМЕРИКАНСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, (American Colonization Society)

Организация, действовавшая с 21.12.1816 по 1964.

Основана плантаторами из штата Виргиния, поставившими цель решить проблему рабства путем переселения чернокожего населения в Африку. Основные участники: Генри Клей , Даниэль Вебстер, Джон Рэндолф, Ричард Блэнд Ли, Чарльз Мерсер и священник Роберт Финли. В деятельности общества принимали участие Т. Джефферсон , Дж. Мэдисон и Дж. Монро. В 1818 представители общества были направлены в Африку для поиска места, которое было найдено на западе континента и получило название Либерия. Впервые эти земли посетили португальцы в XV–XVI вв., вывозили оттуда слоновую кость, а затем рабов. А. к. о. добивалось того, чтобы плантаторы-южане отказывались от работорговли и освобождали рабов на добровольной основе. Общество контролировало развитие Либерии вплоть до 1847, когда легислатура Либерии объявила эту территорию независимым государством. К 1867 А. к. о. содействовало переселению в Африку около 13 тыс. чел. После гражданской войны в США А. к. о. в основном занималось образовательными и миссионерскими программами в Африке. Архив А. к. о. находится в Библиотеке Конгресса.

Автор статьи: Шубин А.В.

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