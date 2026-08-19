АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕГИОН, (The American Legion)

В США общественно-политическая и военно-патриотическая организация ветеранов войн, последовательно придерживающаяся право-консервативной ориентации.

Основана в 1919, узаконена актом Конгресса США . Штаб-квартира — в Индианаполисе (Индиана). Руководитель — исполнительный комитет во главе с национальным командором, который ежегодно избирается съездом организации. За последние 50 лет число членов остается примерно стабильным — ок. 3 млн чел. В 2008 — свыше 14 тыс. низовых ячеек («постов»). А. л. поддерживает ветеранов-инвалидов и их семьи, финансирует военно-спортивное воспитание молодежи, участвует в вербовке в армию США. К основной организации А. л. примыкает так называемый вспомогательный А. л., состоящий в основном из жен членов легиона.

Автор статьи: Исеров А.А.

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