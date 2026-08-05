АМЕРИКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА

Конгресс производственных профсоюзов (АФТ-КПП) — крупнейшее профобъединение США .

АФТ — одно из первых объединений профсоюзов в США. АФТ была создана в рамках реорганизации Федерации трейд-юнионов и рабочих союзов США и Канады в декабре 1886. Основной причиной создания АФТ послужило недовольство многих профсоюзных лидеров политикой «Ордена рыцарей труда» (ОРТ) . Крупнейшими и наиболее влиятельными профсоюзами в составе АФТ были Объединенное братство столяров и плотников Америки и Объединенный союз шахтеров Америки. Под эгидой АФТ профсоюзы добивались повышения зарплат, уменьшения продолжительности рабочего дня и улучшения условий работы. АФТ стала координационным центром профсоюзного движения и занималась распространением информации, созданием каналов связи между руководителями профсоюзов и оказанием финансовой поддержки недавно образованным союзам. АФТ способствовала исключению чернокожих рабочих из рядов профсоюзов. Параллельно АФТ пропагандировала политику ограничения иммиграции в США в протекционистских целях. Основные политические требования АФТ в первое десятилетие ее существования касались отмены судебных запретов на проведение забастовок, пикетов и бойкотов, но в результате нескольких поражений федерации в верховном суде США эти требования не были реализованы вплоть до правления Ф. Рузвельта . С середины 1920-х АФТ стала поддерживать Демократическую партию , несмотря на то что многие ее руководители оставались республиканцами. В годы Великой депрессии АФТ поддержала администрацию Ф. Рузвельта и отказалась принимать участие в массовых забастовках, организованных шахтерами и рабочими текстильной промышленности. Забастовки, организованные АФТ, в свою очередь, оказались крайне неуспешными, что привело к выделению в 1935 внутри АФТ более радикального Конгресса производственных профсоюзов (КПП) , а через год к его выходу из федерации. Организовав несколько успешных забастовок на крупнейших предприятиях страны, КПП стал главным конкурентом АФТ. В конце 1950-х основной целью АФТ-КПП стала борьба с коррупцией внутри профсоюзного движения, что привело к исключению нескольких крупных профсоюзов из федерации. Несмотря на это АФТ-КПП не смогла заблокировать закон Ландрума-Гриффина, регламентирующий способы решения внутренних противоречий в профсоюзе и требующий ежегодной финансовой отчетности от профсоюзов. АФТ-КПП активно поддерживала политику «Новых рубежей» и «Великого общества» президентов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона и находилась в оппозиции экономической политике администрации Р. Никсона. С 1980-х в связи с социально-экономическими изменениями АФТ-КПП стала предпринимать попытки привлечения к сотрудничеству так называемых белых воротничков и государственных служащих.

Автор статьи: Вольфсон С.Б.

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