АМЕРИКАНО-ЯПОНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 1951-1960

АМЕРИКАНО-ЯПОНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 1951-1960 годов - серия межгосударственных соглашений, заключенных после завершения американской оккупации Японии и устанавливавших между этими государствами новые союзнические отношения в военной и экономической областях.

«Договор безопасности» подписан 08.09.1951 и продолжал действовать до 23.06.1960. Являлся своеобразным дополнением к мирному договору, подписанному в тот же день участниками Сан-Францисской конференции . США получили право содержать на территории Японии и «вблизи нее» свои вооруженные силы и использовать их по своему усмотрению для «поддержания международного мира и безопасности» в любом районе Дальнего Востока, а также для поддержания порядка в случае внутренних волнений в самой Японии. Договор не налагал на США конкретных обязательств по обеспечению безопасности Японии. «Административное соглашение», дополнявшее «договор безопасности», было заключено в Токио 28.02.1952 и действовало до 23.06. 1960. Согласно ему в распоряжении США оставались военные объекты на территории Японии, созданные в период американской оккупации. Кроме того, США получали право дополнительно создавать новые базы для своих вооруженных сил в любом районе Японии. ВМС США имели возможность беспрепятственного захода в любые японские порты, а ВВС — право посадки на любые аэродромы. Американским военнослужащим и членам их семей на японской территории предоставлялось право экстерриториальности. Вооруженные формирования США имели право в любое время прибывать в страну, покидать ее и свободно по ней передвигаться. Япония также обязалась ежегодно выплачивать США 155 млн долл. на содержание у себя американских войск. Договор «О дружбе, торговле и мореплавании» был подписан в Токио 02.04.1953 сроком на 10 лет. Предоставил гражданам и компаниям каждой из договаривающихся сторон на территориях друг друга льготные условия в торговле, промышленности, финансовой деятельности и т. д. В японских деловых кругах еще на стадии переговоров по выработке его текста возникло опасение, что американский капитал будет им диктовать условия деятельности, свободно проникая в экономику их страны. Лишь после того, как в текст договора были внесены две оговорки, установившие ограничительные рамки деловой активности, он был ратифицирован. Соглашение «О помощи в обеспечении взаимной обороны» заключено 08.03.1954 в Токио. США по нему обязались поставлять в Японию военную технику для создаваемых там «сил самообороны». Американцы также получали право контроля над расходованием японской стороной средств, получаемых из США. Кроме того, оно дополнялось одновременно подписанными соглашениями о закупках Японией американских товаров, совместных экономических проектах, о гарантиях американским правительством капиталовложений своих граждан на японской территории и др. Договор «О взаимном сотрудничестве и безопасности» был подписан 19.01.1960 в Вашингтоне на неопределенный срок, вступил в силу 23.06.1960. Япония подтверждала право США содержать на своей территории вооруженные силы и военные базы. Стороны приняли обязательство оказывать взаимную помощь в деле наращивания военных потенциалов, а также в сферах экономического сотрудничества и культуры. По истечении 10 лет действия договора каждая сторона могла уведомить о своем намерении прекратить его действие. По сравнению с договором 1951, в новом соглашении было изъято упоминание о возможности участия вооруженных сил США в подавлении на территории Японии «внутренних беспорядков», содержалось упоминание о его соответствии Уставу ООН и др. Одновременно с договором 1960 было подписано новое соглашение между США и Японией по поводу средств обслуживания, территории и статута вооруженных сил США на территории Японии, соответствовавшее основным положениям Административного соглашения 1952.

Автор статьи: Селиванов И.Н.

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