АМЕРИКАНО-ПАНАМСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

АМЕРИКАНО-ПАНАМСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - соглашения между США и Панамой по поводу зоны Панамского канала.

28.06.1902 Сенат США одобрил покупку всех акций строительства Панамского канала за 40 млн долл. Однако правительство Колумбии было против предоставления территории для строительства. Последовавшая затем 03.11.1903 так называемая «панамская революция», явно инспирированная США, привела к образованию Панамской республики, с которой Вашингтон в течение двух недель решил все вопросы. 18.11 государственный секретарь США Д. Хэй и представитель французских акционеров Ф. Бюно-Варилья, ставший в эти дни чрезвычайным посланником и полномочным министром республики Панамы, подписали договор, глава 11 которого гласила: «Панамская Республика уступает Соединенным Штатам Америки на вечные времена права пользования, занятия и контроля в пределах десятимильной зоны земли и земли под водой для постройки, поддержания, эксплуатации, приведения в санитарное состояние и защиты названного канала…» После пуска канала в 1914 в течение нескольких десятилетий панамский народ боролся за национализацию канала, добиваясь от США лишь частичных уступок, главным образом в незначительном увеличении процентов от доходов за его эксплуатацию, которые направлялись в панамскую казну. Существенно изменить ситуацию удалось лишь О. Торрихосу, который после труднейших переговоров 1972–1977 с президентом США Д. Картер ом добился подписания 07.09.1977 соглашения о национализации канала, де-факто осуществившейся 14.12.1999. Однако по мере приближения этой даты США добились признания за собой ряда привилегий в зоне канала — на конвоирование и досмотр «подозрительных» судов, и даже на замену персонала в случае, если он не «справится» с обслуживанием канала.

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