АМЕРИКАНО-ИРАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

АМЕРИКАНО-ИРАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ - договоры и соглашения между США и Ираном .

1) Договор «О дружбе и торговле», 13 декабря 1856 года, подписан в Стамбуле . Положил начало американо-иранским дипломатическим отношениям (смотрите в статье Дипломатическое право ). Распространял на граждан США экстерриториальный режим и капитуляционные привилегии (аннулированы Тегераном в 1928 году), предоставлял подданным обеих стран право свободного въезда, передвижения, ввоза товаров и беспошлинной торговли на территории другой стороны; дипломатическая миссия США в Иране открылась в 1883 году.

2) Договор «О торговле», 8 апреля 1943 года, подписан в Вашингтоне . Устанавливал принцип наибольшего благоприятствования в части ввоза товаров, взимания налогов и сборов с американских граждан в Иране, что обеспечило США то место во внешней торговле страны, которое до Второй мировой войны занимала Германия. Для некоторых видов продукции, ввозимых из Ирана в США и из США в Иран, вводился облегченный пошлинный режим.

3) Соглашение «Об американской военной миссии в Иране», 6 октября 1947 года, подписано в Тегеране. Расширяло полномочия миссии, направленной Министерством обороны США в Иран в марте 1943 года по договоренности с премьером Гавамом, предусматривало активизацию ее деятельности в военном министерстве, генштабе и всех родах войск, возможность увеличения числа ее сотрудников и предоставление американским офицерам монопольного права на занятие должностей советников в иранской армии. Тегеран обязался не приглашать военный консультантов из других стран без согласия Вашингтона. Периодически продлевалось. В апреле 1950 года дополнено соглашением о взаимной помощи в целях обороны, которое, помимо новых поставок оружия и боеприпасов, увеличивало численность миссии и фактически ставило под ее контроль все вооруженные силы Ирана: к каждой армейской, жандармской и полицейской части прикомандировывались американские специалисты, направлявшие их работу и обучавшие личный состав обращению с современной техникой.

4) Договор «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», 15 августа 1955 года, подписан в Тегеране. Заменил временные соглашения о торговле и о личном статуте и семейном праве 1928 года и подтвердил положения договора 1943 года. Закрепил принцип наибольшего благоприятствования в отношении прав американских и иранских граждан и компаний, а также торговли и консульских связей. Способствовал дальнейшей интеграции страны в СЕНТО (Организация Центрального договора) и наплыву в Иран американских экспертов и специалистов. Заключен на 10 лет с последующим автоматическим продлением.

5) Военное соглашение, 5 марта 1959 года, подписано в Анкаре . Предусматривало двустороннее сотрудничество в сфере вооружений и право американцев, в рамках оказания помощи шахскому режиму «в случае прямой или косвенной агрессии», вводить свои войска на территорию Ирана. США подтверждали готовность продолжить техническое и экономическое содействие Тегерану. Усилило военную сторону СЕНТО. Срок действия не оговаривался.

6) Генеральное соглашение об экономическом сотрудничестве, 21 декабря 1961 года, подписано в Тегеране. Определяло порядок оказания финансовой и технической помощи США Ирану. Предусматривало направление в страну американской экономической миссии. Все американо-иранские договоры и соглашения потеряли силу после Исламской революции 1979 года , когда отношения между двумя странами были разорваны.

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