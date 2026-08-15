АМЕРИКАНО-ФРАНЦУЗСКИЕ ДОГОВОРЫ 1778

АМЕРИКАНО-ФРАНЦУЗСКИЕ ДОГОВОРЫ 1778 года. Подписаны 6 февраля 1778 года в Париже во время войны за независимость в Северной Америке британских колоний с метрополией .

Стали результатом переговоров, которые с 1776 вели в Париже представители восставших колоний Б. Франклин, А. Ли и С. Дин. Договор о дружбе и торговле гарантировал сторонам режим наибольшего благоприятствования в торговых связях. Договор о союзе вступал в силу в случае вооруженного конфликта между Францией и Англией и предусматривал, что стороны становятся союзниками и отныне считают войну против Великобритании своим общим делом. Союзники брали на себя обязательство отказываться от мира с Великобританией до тех пор, пока независимость США не будет признана договором, завершающим войну. Стороны признавали притязания США на территории Канады и Бермудских о-вов, а Франции на Вест-Индию . Прямым следствием договоров стало вступление Франции в войну против Великобритании. Фактически перестали действовать в 1794, когда США объявили о своем нейтралитете в войне Франции против коалиции европейских держав во главе с Великобританией. Формально отменены Англо-французской конвенцией 1800.

Публикации:

The Treaties of 1778 and Allied Documents / Ed. G. Chinard. Baltimore, 1928.

Автор статьи: Петров А.Ю.

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